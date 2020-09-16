Семь электрокаров за 7 лет: Kia показала первое изображение будущих новинок

Некоторые подробности о готовящихся новинках уже есть. Так, в Kia подтвердили, что первым на рынке появится электрокар под кодовым названием CV – это произойдёт уже в 2021 году. Пока известно лишь то, что это будет хэтчбек, который построят на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а запас хода ожидается на уровне 500 километров. В конкуренты ему прочат Tesla Model 3.

Судя по тизеру, как минимум четыре из семи моделей будут кроссоверами и внедорожниками, две напоминают очертаниями фастбэки или хэтчбеки, а одна имеет спортивный силуэт – вероятно, именно она бросит вызов Porsche Taycan. Согласно планам Kia, к 2029 году четверть от общего объёма продаж марки будет приходиться на электрифицированные модели.