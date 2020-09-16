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Семь электрокаров за 7 лет: Kia показала первое изображение будущих новинок

Южнокорейский бренд намерен выбиться в лидеры на мировом рынке электромобилей

Первый тизер будущих электромобилей Kia © Kia
Лиза Будрина
Компания Kia анонсировала линейку электромобилей, которая состоит семи моделей разных классов. Все они будут представлены в течение следующих семи лет. На первом тизере, который опубликовала компания, можно рассмотреть очертания будущих электрокаров.

Некоторые подробности о готовящихся новинках уже есть. Так, в Kia подтвердили, что первым на рынке появится электрокар под кодовым названием CV это произойдёт уже в 2021 году. Пока известно лишь то, что это будет хэтчбек, который построят на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а запас хода ожидается на уровне 500 километров. В конкуренты ему прочат Tesla Model 3.

Судя по тизеру, как минимум четыре из семи моделей будут кроссоверами и внедорожниками, две напоминают очертаниями фастбэки или хэтчбеки, а одна имеет спортивный силуэт вероятно, именно она бросит вызов Porsche Taycan. Согласно планам Kia, к 2029 году четверть от общего объёма продаж марки будет приходиться на электрифицированные модели.

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Что же касается упомянутой модульной электрической платформы E-GMP, то она была разработана концерном Hyundai. В проекте также были задействованы специалисты хорватского стартапа Rimac, так что электромобили Kia предложат покупателям большой диапазон модификаций различной мощности.

Hyundai в свою очередь решила вывести электрокары в отдельную линейку, которая получила название Ioniq. В течение четырёх лет автопроизводитель выпустит три новые «батарейные» модели с индексами Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7. Нечётные числа отведены кроссоверам, а чётные моделям с легковым форм-фактором.

Источник: Kia