Sollers объяснил, почему пикапы и внедорожники марки не будут ржаветь

Детали из российской оцинкованной стали применяются для производства пикапов Sollers ST6 (СТ6), ST8 (СТ8) и ST9 (СТ9). В ближайшей перспективе гамму моделей пополнит новый внедорожник Sollers S9 (С9).

Номенклатура включает внешние кузовные элементы (крылья, каркасы боковин, панели крыши, капота, дверей, пола), а также скрытые компоненты передней части кузова и внутренние панели пассажирского отсека.

До этого стало известно, когда УАЗ наладит выпуск совершенного нового внедорожника. Производство Sollers S9 (С9) по методу полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузовов намечено на сентябрь 2026 года.

В основе проекта лежит китайский JAC JS9, а выпуском обеих машин займётся Ульяновский автозавод, который ради этих проектов сейчас переживает серьёзную модернизацию.

Длина новинки составит 5200 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1920 мм. Под капотом разместятся бензиновые и дизельные моторы, с которыми состыкуют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

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