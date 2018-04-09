Audi приостановила продажи SQ5 в Европе

Компания Audi временно приостановила продажи «заряженного» кроссовера SQ5 в Европе. Причиной называется несоответствие модели требованиям нового цикла измерений уровня вредных выбросов WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Об этом пишет Autocar со ссылкой на источники, близкие к производителю.

Правила, регулирующие максимальный расход топлива и уровень выбросов диоксида углерода, вступают в силу 1 сентября текущего года. Все автомобили, проданные после этой даты, должны полностью им соответствовать. Вероятно, производителю нужно время, чтобы адаптировать SQ5 под новые требования, а также доставить машины из Мексики, где находится завод марки, в Европу.

Audi, в свою очередь, утверждает, что уже выполнила производственный план выпуска машин 2018 модельного года, и на складе осталось небольшое количество нераспроданных кроссоверов. Однако когда возобновится прием заказов на SQ5, не уточняется.

Audi SQ5

Ранее из-за новых требований BMW остановила производство спортивной модификации «пятерки», досрочно прекратила выпуск M3 и отказалась от топовой модификации «семерки» M760Li xDrive с двигателем V12. Помимо этого, от двигателей V12 собирается отказаться и Mercedes-AMG.

Как сообщает Car and Driver, у «Мерседесов» их место может занять гибридная силовая установка на базе четырехлитровой «битурбовосьмерки». Отдача агрегата превысит 800 лошадиных сил.

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