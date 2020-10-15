Американский гиперкар SSC Tuatara побил рекорд скорости Koenigsegg

Свой рекордный заезд Koenigsegg провел там же, близ Пахрампа, причем для этого использовали клиентскую Agera RS с опциональным пакетом увеличения мощности, который доводит отдачу твин-турбо мотора V8 5.0 до 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента. В первой попытке шведский гиперкар разогнался до 437 километров в час, а во второй — до 457. Средний показатель в 447 километров в час и был записан как новый мировой рекорд для дорожных серийных машин.
По слухам, SSC Tuatara смог разогнаться до 483 километров в час, но официального подтверждения этому пока нет. В движение двухдверку приводит V8 5.9 с двумя турбокомпрессорами и системой впрыска с двумя форсунками на цилиндр. На обычном бензине двигатель выдает 1369 лошадиных сил, на смеси E85 — 1774 силы. В пару к «восьмерке» предложен семиступенчатый «робот» Automac Engineering. До 100 километров в час Tuatara разгоняется за 2,5 секунды. Четверть мили проходит за 9,75 секунды. Расчетная «максималка» — 312 миль в час или 502 километра в час.
В общем, не исключено, что «Туатаре» удалось заодно побить и ещё один рекорд, установленный прототипом Bugatti Chiron на испытательном полигоне Volkswagen в Эра-Лессин. Тогда доработанному вместе с фирмой Dallara купе удалось достичь скорости 304,773 мили в час (490,484 километра в час), но только в одном направлении. От повторного заезда отказались, так как трассу посчитали недостаточно безопасной, а впоследствии и вовсе отреклись от проведения скоростных заездов.