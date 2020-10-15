13:07

Американский гиперкар SSC Tuatara побил рекорд скорости Koenigsegg

Пока неофициально

SSC Tuatara © SSC North America
Алексей Носаченко
Телевизионная компания KPVM из городка Пахрамп в американском штате Невада сообщила об очередном рекорде скорости, установленном на находящейся поблизости автостраде State Route 160. По словам журналистов, гиперкар SSC Tuatara улучшил достижение Koenigsegg Agera RS трехлетней давности, то есть в двух попытках показал среднюю скорость свыше 447 километров в час. Официального сообщения от производителя тем не менее пока ещё нет.

Свой рекордный заезд Koenigsegg провел там же, близ Пахрампа, причем для этого использовали клиентскую Agera RS с опциональным пакетом увеличения мощности, который доводит отдачу твин-турбо мотора V8 5.0 до 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента. В первой попытке шведский гиперкар разогнался до 437 километров в час, а во второй — до 457. Средний показатель в 447 километров в час и был записан как новый мировой рекорд для дорожных серийных машин.

По слухам, SSC Tuatara смог разогнаться до 483 километров в час, но официального подтверждения этому пока нет. В движение двухдверку приводит V8 5.9 с двумя турбокомпрессорами и системой впрыска с двумя форсунками на цилиндр. На обычном бензине двигатель выдает 1369 лошадиных сил, на смеси E85 — 1774 силы. В пару к «восьмерке» предложен семиступенчатый «робот» Automac Engineering. До 100 километров в час Tuatara разгоняется за 2,5 секунды. Четверть мили проходит за 9,75 секунды. Расчетная «максималка» — 312 миль в час или 502 километра в час.

В общем, не исключено, что «Туатаре» удалось заодно побить и ещё один рекорд, установленный прототипом Bugatti Chiron на испытательном полигоне Volkswagen в Эра-Лессин. Тогда доработанному вместе с фирмой Dallara купе удалось достичь скорости 304,773 мили в час (490,484 километра в час), но только в одном направлении. От повторного заезда отказались, так как трассу посчитали недостаточно безопасной, а впоследствии и вовсе отреклись от проведения скоростных заездов.

Источник: KPVM