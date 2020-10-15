Американский гиперкар SSC Tuatara побил рекорд скорости Koenigsegg

По слухам, SSC Tuatara смог разогнаться до 483 километров в час, но официального подтверждения этому пока нет. В движение двухдверку приводит V8 5.9 с двумя турбокомпрессорами и системой впрыска с двумя форсунками на цилиндр. На обычном бензине двигатель выдает 1369 лошадиных сил, на смеси E85 — 1774 силы. В пару к «восьмерке» предложен семиступенчатый «робот» Automac Engineering. До 100 километров в час Tuatara разгоняется за 2,5 секунды. Четверть мили проходит за 9,75 секунды. Расчетная «максималка» — 312 миль в час или 502 километра в час.