Стало известно, что грозит гаишнику, выстрелившему школьнику в голову

«Если будет установлено, что он неправомерно применял огнестрельное оружие, то есть не предпринял все возможные меры для остановки транспортного средства без применения оружия, знал ли, что автомобилем управляет несовершеннолетний, создавала ли машина реальную угрозу безопасности дорожного движения — при установлении этих факторов сотрудник полиции может быть привлечен к уголовной ответственности», — подчеркнул адвокат.

По его словам, если будет доказано, что сотрудник полиции не проверил все обстоятельства и не использовал иные меры для остановки машины, а сразу открыл огонь, его действия подпадают под статью 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

30 июня наряд ДПС предпринял попытку остановить автомобиль под управлением несовершеннолетнего. В ходе погони инспектор выстрелил в водителя, ранив его в голову. Подростка доставили в реанимацию.

Читайте также:

Стало известно, почему автопром переходит на алюминиевую проводку вместо медной

В России улучшили оснащение бюджетного Belgee

BMW представила кроссовер X5 нового поколения