Стало известно, какие автомобили покупают сами жители Китая

Список марок-лидеров возглавляет BYD, чья доля рынка составляет 12%. Продолжают перечень Geely Auto (10,4%), Changan Auto (6,8%) и FAW-Volkswagen (6,5%).

Замыкают топ-10, имея близкие результаты Chery Automobile (4,2%), SAIC-Volkswagen (4,2%), GAC-Toyota (4%), FAW-Toyota (3,6%), Tesla (3,4%) и SAIC-GM-Wuling Automobile (3,15%).

Рейтинг моделей выглядит следующим образом:

BYD Song — 66 989 шт.

Tesla Model Y — 55 856 шт.

Geely Xingyuan — 40 613 шт.

️Chery Tansuo 06 — 36 583 шт.

️BYD Seagull — 30 636 шт.

️Tesla Model 3 — 29 814 шт.

️Nissan Sylphy — 27 514 шт.

️Chery Tiggo 7 — 26 895 шт.

️BYD Dolphin — 25 770 шт.

Касаемо происхождения, топ лучших сформировали 6 автомобилей, созданных и выпускаемых, китайскими марками, а 3 — продукция заграничных, притом продукция Tesla представлена дважды.

По видам топлива выкладка такова: в списке рыночных бестселлеров значатся 3 топливных машины (Chery Tansuo 06, Nissan Sylphy и Chery Tiggo 7), 1 гибрид (BYD Song) и 4 чистых электрокара.

Ранее сообщалось, что по каналам «серого» импорта в Россию начали массово поступать кроссоверы Toyota RAV4 нового поколения.

Машины едут не из Японии и даже не из Европы, а с совместного предприятия FAW-Toyota в Китае.

