Стали известны моторы минивэна Hyundai Staria, который появится в России

По данным инсайдеров Autopost, в палитру двигателей Hyundai Staria на домашнем рынке войдут два мотора. Модель предложат с дизельным агрегатом объемом 2,2 литра, выдающим 200 лошадиных сил. Топовым вариантом станет 3,5-литровый битопливный двигатель Smartstream, который работает как на бензине, так и на сжиженном пропане.

Таким же мотором 3.5 в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач оснастили большой седан Kia K8, дебютировавший на этой неделе. На нем бензиновый вариант развивает 300 сил и 359 Нм момента, а версия на газе – 240 сил и 314 Нм.