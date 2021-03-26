13:24

Стали известны моторы минивэна Hyundai Staria, который появится в России

По данным инсайдеров, в моторную гамму войдут дизельный и битопливный агрегаты

Hyundai Staria © Hyundai
Мария Евдокимова
Новый минивэн Hyundai Staria, приготовленный на замену модели H-1, продолжает обрастать подробностями. Моторную гамму новинки, о которой Hyundai решил умолчать, рассекретил корейский портал Autopost. Также появилась информация о сроках появления однообъемника в России: он выйдет на рынок во второй половине нынешнего года.

По данным инсайдеров Autopost, в палитру двигателей Hyundai Staria на домашнем рынке войдут два мотора. Модель предложат с дизельным агрегатом объемом 2,2 литра, выдающим 200 лошадиных сил. Топовым вариантом станет 3,5-литровый битопливный двигатель Smartstream, который работает как на бензине, так и на сжиженном пропане.

Таким же мотором 3.5 в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач оснастили большой седан Kia K8, дебютировавший на этой неделе. На нем бензиновый вариант развивает 300 сил и 359 Нм момента, а версия на газе – 240 сил и 314 Нм.

«Живая» фотография Hyundai Staria

Autopost

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Уже известно, что минивэн появится и в России. Как сообщает «Российская Газета» со ссылкой на представителей Hyundai, новинка выйдет на рынок во второй половине 2021 года – вероятнее всего, осенью.

Компания Hyundai пока официально раскрыла только внешность Staria и некоторую информацию об оснащении. Футуристичный минивэн с панорамным остеклением получит цифровую «приборку» и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и будет выпущен в двух модификациях – коммерческой и пассажирской.

Источник: Autopost, Российская Газета