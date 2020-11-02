Subaru Forester получит версию Sport в России

EyeSight использует стереокамеру, установленную за салонным зеркалом, чтобы получать трёхмерное цветное изображение дороги и объектов на ней. В состав комплекса входят системы предупреждения о фронтальных столкновений (задействует тормоза в случае опасности), слежения за полосой движения, удержания автомобиля в занимаемой полосе (с функцией корректировки положение машины рулем), оценки степени концентрации водителя, а также адаптивный круиз-контроль. В числе других полезных функций – предупреждение о начале движения идущего впереди автомобиля.

Длительный тест главной опоры Subaru — кроссовера Forester. Часть первая и часть вторая

В октябре 2020 года Forester Sport появился в Японии. Там кроссовер обзавёлся новым двигателем: 1,8-литровым оппозитным турбомотором с непосредственным впрыском топлива, который выдаёт 177 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составляет вариатор Lineartronic. В числе других отличий – доработанная подвеска, новый демпфер, чёрная крыша и затемнённая радиаторная решётка, 18-дюймовые диски в цвете чёрный металлик и дополнительная выхлопная труба.

На японском рынке Subaru Forester Sport стоит 2 915 000 иен (2,13 миллиона рублей).