Камуфляж для новой «Супры» позаимствовали у боевых кораблей
За основу рисунка камуфляжной пленки прототипа новой «Супры» Toyota взяла маскировочное покрытие боевых кораблей Первой мировой войны. Его объединили с элементами ливреи Toyota Gazoo Racing и текстом с внутризаводским индексом модели — A90. В результате получился узор, который срывает истинные пропорции спорткара с любого расстояния.
«Во время подготовительной работы, — говорит руководитель арт-отдела европейского креативного агентства Toyota Дэн Беккет — мы наткнулись на камуфляж боевых кораблей Первой мировой войны. Смысл этих геометрических узоров был не в том, чтобы замаскировать судно, а в том, чтобы скрыть его форму и даже направление движения».
Взяв его за основу, дизайнеры добавили элементы ливреи гоночных машины Toyota Gazoo Racing — черные и белые трапециевидные фигуры на белом фоне, а также код шасси спорткара.
Функциональность камуфляжного покрытия сначала проверили на компьютерной модели прототипа FT-1, а позднее — на спорткупе GT86. На завершающем этапе были созданы матовые и глянцевые виниловые панели, которые использовали для фототестов в разных условиях освещенности. Глянцевое покрытие оказалось более эффективным при естественном освещении, поэтому руководство Toyota приняло решение использовать именно его.
Предсерийный прототип Toyota Supra нового поколения дебютировал в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль, скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм. Во время заезда за рулем спорткара находился главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада.