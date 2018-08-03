Камуфляж для новой «Супры» позаимствовали у боевых кораблей

За основу рисунка камуфляжной пленки прототипа новой «Супры» Toyota взяла маскировочное покрытие боевых кораблей Первой мировой войны. Его объединили с элементами ливреи Toyota Gazoo Racing и текстом с внутризаводским индексом модели — A90. В результате получился узор, который срывает истинные пропорции спорткара с любого расстояния.

«Во время подготовительной работы, — говорит руководитель арт-отдела европейского креативного агентства Toyota Дэн Беккет — мы наткнулись на камуфляж боевых кораблей Первой мировой войны. Смысл этих геометрических узоров был не в том, чтобы замаскировать судно, а в том, чтобы скрыть его форму и даже направление движения».

Взяв его за основу, дизайнеры добавили элементы ливреи гоночных машины Toyota Gazoo Racing — черные и белые трапециевидные фигуры на белом фоне, а также код шасси спорткара.

Камуфляж британского авианосца HMS Argus. 1919 год.

Функциональность камуфляжного покрытия сначала проверили на компьютерной модели прототипа FT-1, а позднее — на спорткупе GT86. На завершающем этапе были созданы матовые и глянцевые виниловые панели, которые использовали для фототестов в разных условиях освещенности. Глянцевое покрытие оказалось более эффективным при естественном освещении, поэтому руководство Toyota приняло решение использовать именно его.

Один из вариантов ливреи Toyota Gazoo Racing на классическом спорткаре Toyota Sports 800.

Предсерийный прототип Toyota Supra нового поколения дебютировал в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль, скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм. Во время заезда за рулем спорткара находился главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада.