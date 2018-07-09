Toyota показала новую фотографию «Супры» и рассказала о двигателе

Компания Toyota показала новую фотографию серийной «Супры» и подтвердила информацию о том, что заднеприводный спорткар оснастят рядной трехлитровой «турбошестеркой». Публичный дебют новинки состоится в ближайших уикэнд на Фестивале скорости в Гудвуде. Продажи купе начнутся в первой половине 2019 года.

Купе Toyota Supra разделит платформу и силовой агрегат с BMW Z4 нового поколения. При этом дизайн и настройки шасси моделей будут существенно отличаться. В гамме двигателей не будет гибридной установки, а в качестве коробки передач будет использоваться только «робот» с двумя сцеплениями.

По предварительной информации, отдача «шестерки» составит 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Базовый вариант спорткара могут оснастить двухлитровым двигателем мощностью около 250 лошадиных сил.

Ранее вице-президент европейского офиса Toyota Геральд Килманн сообщил, что Supra будет «недешевым автомобилем», ее цена будет значительно отличаться цены купе GT 86.

В Гудвуде закамуфлированный прототип «Супры» проедет гонку по подъему на холм. За рулем машины будет находиться главный инженер проекта Тетсуя Тада.

В следующем году Toyota выпустит и гоночный вариант модели, который примет участие в американской гоночной серии NASCAR. Дизайн машины показали в начале июля.

Toyota GR Supra Racing Concept

На новой фотографии вместе с закамуфлированной «Супрой» также показал прототип GR Supra Racing Concept, дебютировавший весной в Женеве. Большинство кузовных панелей спорткара выполнено из композитных материалов. Машину оснащена массивным задним антикрылом и диффузором.