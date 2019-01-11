Toyota опубликовала «последний» тизер новой Supra

На новой фотографии можно увидеть заднюю часть машины: фонари, логотип на крышке багажника, эмблему Supra и интегрированный ducktail-спойлер. Полностью внешность спорткара раскрыл немецкий офис марки, разослав снимки автомобиля без камуфляжа в ответ на заполнение формы для добавления в «лист ожидания». Известно, что первый экземпляр спорткара продадут на аукционе Barrett-Jackson.
Дизайн новой Toyota Supra основан на концепте FT-1 2014 года. До серии не дошел лишь острый «нос», рельефный капот с прозрачным окошком, боковые зеркала на тонких ножках и узкая головная оптика. Вдобавок на серийной машине поменялась форма воздуховодов и прорезей в переднем бампере, но сохранилась крыша double-bubble, как у машин Zagato.
Технически Supra будет повторять BMW Z4 нынешнего, шестого поколения. Помимо платформы и двигателей, у моделей останется много общих деталей (например, на ездовых прототипах устанавливали лобовое стекло и тормозные суппорты аналогичны тем, что используются на BMW 5 серии). Начальные версии спорткара оснастят мотором с индексом B48D — один из вариантов двухлитровой «турбочетверки» BMW. Старшие модификации получат двигатели B46D (четырехцилиндровый агрегат, который ставится на версию BMW Z4 30i) и B58C (рядная «турбошестерка» объемом 3,0 литра).