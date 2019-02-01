Toyota подготовила для новой «Супры» заводской тюнинг

Судя по изображению, автомобиль получит более агрессивный обвес и массивное антикрыло. Подробной информации о новинке пока нет.

Ранее японский производитель подтвердил информацию о намерении построить «заряженную» модификацию «Супры». Не исключено, что прототип может давать представление о том, что будет представлять собой серийная спортивная версия.