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17:21

Toyota подготовила для новой «Супры» заводской тюнинг

Компания опубликовала первый тизер спорткара с агрессивным обвесом

Компания Toyota опубликовала тизер купе Supra нового поколения с заводским тюнингом, подготовленным подразделением TRD. Новинка пока является концептом – его премьера состоится 9 февраля на автосалоне в японской Осаке.
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Судя по изображению, автомобиль получит более агрессивный обвес и массивное антикрыло. Подробной информации о новинке пока нет.

Ранее японский производитель подтвердил информацию о намерении построить «заряженную» модификацию «Супры». Не исключено, что прототип может давать представление о том, что будет представлять собой серийная спортивная версия.

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Первый пакет доработок «Супры» от сторонней компании показали в январе. Фирма Prior Design подготовила дизайн widebody-обвеса из композитных материалов с очень широкими крыльями и большим фиксированным антикрылом. Пока разработка существует лишь виде рендера.

Новая Toyota Supra, делящая шасси с BMW Z4, дебютировала на автосалоне в Детройте. Машина получила 340-сильную «шестерку», «автомат», адаптивную подвеску и активный задний дифференциал. На японском рынке модель доступна и с четырехцилиндровыми моторами.

В этом году «Супра» доберется и до российского рынка.

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