Toyota подготовила для новой «Супры» заводской тюнинг

Судя по изображению, автомобиль получит более агрессивный обвес и массивное антикрыло. Подробной информации о новинке пока нет.
Ранее японский производитель подтвердил информацию о намерении построить «заряженную» модификацию «Супры». Не исключено, что прототип может давать представление о том, что будет представлять собой серийная спортивная версия.
Первый пакет доработок «Супры» от сторонней компании показали в январе. Фирма Prior Design подготовила дизайн widebody-обвеса из композитных материалов с очень широкими крыльями и большим фиксированным антикрылом. Пока разработка существует лишь виде рендера.
Новая Toyota Supra, делящая шасси с BMW Z4, дебютировала на автосалоне в Детройте. Машина получила 340-сильную «шестерку», «автомат», адаптивную подвеску и активный задний дифференциал. На японском рынке модель доступна и с четырехцилиндровыми моторами.
В этом году «Супра» доберется и до российского рынка.