Подразделение SVO подготовит специальную модификацию внедорожника

Пульс

Ranger Rover Sport SVR станет легче, быстрее и хардкорнее

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26 марта 2018

Подразделение Special Vehicles Operation компании Land Rover рассматривает возможность выпуска облегченной модификации «заряженного» внедорожника Range Rover Sport SVR. Об этом со ссылкой на главного инженера проекта Бена Верекчия сообщает издание Motoring.

[Длительный тест RR Sport SVR – машины, которую должен попробовать каждый](https://motor.ru/testdrives/rrsvrlongone.htm)

Длительный тест RR Sport SVR – машины, которую должен попробовать каждый

Внедорожник получит особые настройки шасси (будет доступна два варианта), а также уникальные карбон-керамические тормоза. Механизмы разработают с нуля. По предварительной информации, их установка позволит снизить массу внедорожника на 24 килограмма.

Более радикальная модернизация предусматривает удаление заднего ряда сидений и установку каркаса безопасности. Вдохновленные проектом Jaguar SV Project 8, специалисты марки уже начали тестировать прототипы такой машины, которые, как ожидается, станут основой более быстрого и легкого SVR.

В 2014 году Range Rover Sport SVR проехал Нюрбургринг за 8 минут 14 секунд, став самым быстрым среди внедорожников. Сейчас рекорд принадлежит [Alfra Romeo Stelvio Quadrifoglio](https://motor.ru/news/alfaring-29-09-2017.htm).

В 2014 году Range Rover Sport SVR проехал Нюрбургринг за 8 минут 14 секунд, став самым быстрым среди внедорожников. Сейчас рекорд принадлежит Alfra Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Стандартная модификация Range Rover Sport SVR комплектуется пятилитровой компрессорной «восьмеркой», отдача которой составляет 575 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» внедорожник массой 2335 килограммов разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость Range Rover Sport SVR составляет 280 километров в час.

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