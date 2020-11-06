13:54

Рассекречена внешность универсала Porsche Taycan Cross Tourismo

В продаже электрический универсал появится только в следующем году

Porsche Taycan Cross Tourismo © Autocar
Мария Евдокимова
Фотошпионам удалось заснять прототип универсала Porsche Taycan Cross Tourismo, проходящий финальные испытания. На снимках, опубликованных изданием Autocar, новая версия электрокара полностью лишена камуфляжа, что позволяет подробно рассмотреть ее со всех сторон.

Судя по фотографиям, внешних отличий от стандартного Taycan немного: они сведены к переоформленной задней части и удлиненной линии крыши, а также к увеличенному дорожному просвету. Профиль электрокара напоминает вседорожный концепт-кар Mission E Cross Turismo, который Porsche показала еще в 2018 году. Платформа у «Тайканов» единая – Premium Platform Electric (PPE).

Вероятно, техническая часть будет полностью перенесена на универсал с обычного Taycan. Это электрическая силовая установка, в заднеприводной начальной версии 4S выдающая 530 лошадиных сил и питающаяся от батареи емкостью 79,2 киловатт-часа. Позже к линейке Cross Turismo присоединятся и более мощные варианты: 680-сильный Turbo, а также 761-сильный Turbo S с литий-ионным аккумулятором на 93,4 киловатт-часа.

Reload
1 / 12

Porsche Taycan Cross Tourismo

Фото: Autocar

Изначально универсал, разработкой которого Porsche занимается уже не один год, планировали показать до конца декабря. Однако из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, а также неожиданно низкого спроса на стандартный Taycan немецкой марке пришлось отложить премьеру до 2021 года. Более точные сроки дебюта новинки пока не названы.

Дрэг-гонка: обновленная Tesla Model S против Porsche Taycan Turbo S

Сборку Porsche Taycan Cross Tourismo наладят на мощностях завода марки в Цуффенхаузене. Доберется ли он до российского рынка, неизвестно. Стоимость четырехдверного купе в России варьируется от 7 360 000 до 11 600 000 рублей.

Источник: Autocar