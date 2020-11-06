Рассекречена внешность универсала Porsche Taycan Cross Tourismo

Судя по фотографиям, внешних отличий от стандартного Taycan немного: они сведены к переоформленной задней части и удлиненной линии крыши, а также к увеличенному дорожному просвету. Профиль электрокара напоминает вседорожный концепт-кар Mission E Cross Turismo, который Porsche показала еще в 2018 году. Платформа у «Тайканов» единая – Premium Platform Electric (PPE).

Вероятно, техническая часть будет полностью перенесена на универсал с обычного Taycan. Это электрическая силовая установка, в заднеприводной начальной версии 4S выдающая 530 лошадиных сил и питающаяся от батареи емкостью 79,2 киловатт-часа. Позже к линейке Cross Turismo присоединятся и более мощные варианты: 680-сильный Turbo, а также 761-сильный Turbo S с литий-ионным аккумулятором на 93,4 киловатт-часа.