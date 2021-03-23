Porsche Taycan бесплатно сделают быстрее и «умнее»

Минувшей осенью марка представила первое масштабное обновление Taycan, которое стало доступно для электрокаров 2020 модельного года. Теперь электрокар в версии Turbo S ускоряется быстрее: разгон до 200 километров в час занимает на 0,2 секунды меньше – 9,6 секунды.
Taycan, оборудованные адаптивной пневмоподвеской, с обновлением обзаведутся функцией Smartlift. Она «запоминает» расположение неровностей на повторяющихся маршрутах (к примеру, лежачих полицейских) и автоматически увеличивает дорожный просвет.
Porsche
Разрядится или нет? Дрифтим по льду Байкала на Porsche Taycan
Ряд других улучшений касается аккумулятора и зарядки. Теперь Taycan умеет рассчитывать уровень заряда, с которым доберется до пункта назначения, а также подскажет через мобильное приложение, когда можно прекращать процесс зарядки и отправляться в путь.
Появился режим, уменьшающий мощность зарядки с 270 до 200 киловатт – это позволяет снизить температуру аккумулятора и предотвращает ранний износ. Кроме этого, в конце нынешнего года можно будет дооснастить седаны бортовым зарядным устройством мощностью 22 киловатт.
Porsche
Наконец, навигатор Taycan теперь отображает больше информации: например, данные о дорожном движении с точностью для полосы, получаемые в режиме реального времени. В мультимедийной системе Porsche Communication Management доступны приложения для iPhone, включая Apple Podcasts. Интеграция со смартфонами на Android по-прежнему не предусмотрена.
Несмотря на то, что обновление касается исключительно программного обеспечения, владельцам все же придется посетить дилерские центры. В Porsche это объяснили заботой о безопасности: так как обновление затрагивает силовую установку и другие важные системы автомобиля, Porsche необходимо убедиться, что электрокары вернут владельцам полностью исправными.
Ранее Porsche намекнула на расширение семейства Taycan. После презентации универсала Cross Turismo в начале марта стало известно, что компания может выпустить и двухдверные варианты электрического спорткара, и еще одну пятидверку.