Porsche Taycan бесплатно сделают быстрее и «умнее»

Минувшей осенью марка представила первое масштабное обновление Taycan, которое стало доступно для электрокаров 2020 модельного года. Теперь электрокар в версии Turbo S ускоряется быстрее: разгон до 200 километров в час занимает на 0,2 секунды меньше – 9,6 секунды.

Taycan, оборудованные адаптивной пневмоподвеской, с обновлением обзаведутся функцией Smartlift. Она «запоминает» расположение неровностей на повторяющихся маршрутах (к примеру, лежачих полицейских) и автоматически увеличивает дорожный просвет.