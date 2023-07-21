Пластиковая педаль Tesla Model 3 треснула напополам прямо на дороге

Пластиковая педаль Tesla Model 3 треснула напополам прямо на дорогеТакой инцидент с педалями самой дешевой Теслы случается не впервые
Владелец Tesla Model 3 пожаловался на разломившуюся пластиковую педаль. Снимком треснувшего рычага поделился пользователь Reddit, отметив, что «вряд ли жал на него настолько сильно». Печальная участь постигла педаль акселератора — к счастью, не педаль тормоза, но все же важный и один из наиболее часто используемых компонентов автомобиля. Как отмечает Carscoops, это далеко не первая подобная поломка на Tesla Model 3.
Инцидент произошел с Tesla Model 3 в «дальнобойной» версии Long Range 2021 года выпуска. На фотографии видно, что педаль газа треснула посередине и будто может отвалиться в любой момент. В комментариях к посту пользователи Reddit отметили, что педаль газа на электромобилях Tesla выполнена из полого полимера либо пластика, в то время как педаль тормоза делают из стали.
Подобные поломки случались и ранее. Так, с 2017 года несколько владельцев «топовой» Model S публиковали снимки своих разломанных пластиковых педалей на форумах и в соцсетях. Об отлетевшей педали даже писали в Forbes, а один из владельцев Tesla публично требовал от компании замены хлипкого пластикового акселератора на металлический.