Пластиковая педаль Tesla Model 3 треснула напополам прямо на дороге

Инцидент произошел с Tesla Model 3 в «дальнобойной» версии Long Range 2021 года выпуска. На фотографии видно, что педаль газа треснула посередине и будто может отвалиться в любой момент. В комментариях к посту пользователи Reddit отметили, что педаль газа на электромобилях Tesla выполнена из полого полимера либо пластика, в то время как педаль тормоза делают из стали.

Подобные поломки случались и ранее. Так, с 2017 года несколько владельцев «топовой» Model S публиковали снимки своих разломанных пластиковых педалей на форумах и в соцсетях. Об отлетевшей педали даже писали в Forbes, а один из владельцев Tesla публично требовал от компании замены хлипкого пластикового акселератора на металлический.