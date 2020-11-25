Видео: очередная Tesla потеряла крышу во время движения

В Tesla сняли с себя ответственность за случившееся. Как сообщает Carscoops, представитель компании связался с владельцем Model S и выяснил, что незадолго до инцидента он заменил панорамную крышу у сторонней фирмы – по всей видимости, мастер недостаточно прочно закрепил конструкцию и элемент сорвало ветром.

Однако это не первый подобный случай с электрокарами Tesla. В начале октября сообщалось, что у совершенно нового Model Y ветром сдуло стеклянную крышу, когда новоиспеченный владелец возвращался домой от дилера. А за месяц до этого владелец Tesla Model X пожаловался, что на ходу от автомобиля оторвался кусок крыши – продолговатое стекло, расположенное между верхними частями подъёмных дверей. Причем по гарантии заменить дефектных элемент он так и не смог.