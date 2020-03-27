Tesla Model 3 заставили звучать, как Lamborghini

Оснащать электромобили акустической системой оповещения требует законодательство ряда стран. В основном это касается ситуаций, когда автомобиль движется на скорости свыше 30 километров в час или задним ходом.

Например, вот так звучит Volkswagen ID.3, а так — будущие батарейные Maserati. Компания Porsche тоже не осталась в стороне и предлагает сделать звук «Тайкана» более «эмоциональным». В США такая опция стоит 500 долларов.