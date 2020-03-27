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12:43

Tesla Model 3 заставили звучать, как Lamborghini

Электрокар оборудовали специальным генератором звука

Алексей Носаченко
Владелец Tesla Model 3 оборудовал электрокар изготовленной на заказ «выхлопной системой», имитирующей звук двенадцатицилиндрового двигателя Lamborghini. Управлять ей можно со смартфона, в том числе выбирать другие профили и даже перегазовывать.

Генератор, способный выводить звук различных двигателей на внешние динамики, разработан фирмой Milltek, специализирующейся на выхлопных системах для автомобилей с традиционными силовыми установками. Его настройка осуществляется через специальное приложение: можно выбирать не только предустановленные профили, имитирующие «атмосферный» V12 или наддувный V8, но и создавать свои.

Оснащать электромобили акустической системой оповещения требует законодательство ряда стран. В основном это касается ситуаций, когда автомобиль движется на скорости свыше 30 километров в час или задним ходом.

Например, вот так звучит Volkswagen ID.3, а так — будущие батарейные Maserati. Компания Porsche тоже не осталась в стороне и предлагает сделать звук «Тайкана» более «эмоциональным». В США такая опция стоит 500 долларов.