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16:27

Послушайте, как звучит электрический Volkswagen ID.3

Саундтрек для хэтчбека придумал композитор Лесли Мандоки

Алексей Носаченко
Компания Volkswagen представила в Берлине фирменный звук электрического хэтчбека ID.3. «Саундтрек» разработан силами отделения Volkswagen Design и немецко-венгерского композитора Лесли Мандоки.

С первого июля 2019 года в Евросоюзе начали действовать новые правила, обязывающие автопроизводителей оснащать электромобили и гибриды акустической системой оповещения AVAS (Acoustic Vehicle Alert System). На скорости свыше 30 километров в час и при движении задним ходом все электрифицированные модели отныне должны транслировать искусственный шум, предупреждающий пешеходов об их приближении. Производители взяли новое требование на вооружение и используют «саундтреки» для привлечения внимания в том числе и к самому бренду.

«Звучание новой мобильности», как его называют в Volkswagen, придумал композитор Лесли Мандоки. Он использовал многослойную композицию для выражения скорости и динамики ID.3. Ответственный за техническое развитие бренда Volkswagen Франк Вельш признается: «саундрек довольно футуристичен, но в нем присутствует уникальный характер» — у изначально беззвучных электромобилей наконец-то «появился собственный голос».

Volkswagen не единственный, кто ищет уникальное звучание для своих электрических моделей. Так, BMW подписала соглашение о разработке «аудиоподписи» с композитором Хансом Циммером, а Porsche продает «спортивное» звучание «Тайкана» как опцию за 500 долларов.

Привлекать к работе над звуковыми уведомлениями музыкантов — тоже не редкость. Lincoln, например, попросил Детройтский симфонический оркестр полностью «озвучить» внедорожник Aviator.