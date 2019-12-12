Послушайте, как звучит электрический Volkswagen ID.3

Volkswagen не единственный, кто ищет уникальное звучание для своих электрических моделей. Так, BMW подписала соглашение о разработке «аудиоподписи» с композитором Хансом Циммером, а Porsche продает «спортивное» звучание «Тайкана» как опцию за 500 долларов.

Привлекать к работе над звуковыми уведомлениями музыкантов — тоже не редкость. Lincoln, например, попросил Детройтский симфонический оркестр полностью «озвучить» внедорожник Aviator.