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18:07

Маск назвал цену пикапа Tesla

Базовая версия будет стоить 49 тысяч долларов или меньше

Рендер пикапа Tesla
Глава Tesla Илон Маск назвал приблизительную цену электрического пикапа, который составит конкуренцию популярным в Америке Ford F-150 и Ram 1500. По словам бизнесмена, у покупателей должна быть возможность купить хорошую машину за 49 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) или даже меньше.
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На сегодняшний день известно, что пикап Tesla получит двухмоторную силовую установку, подстраивающуюся под нагрузку подвеску и систему автопарковки. На одной зарядке электрокар сможет проезжать 640-805 километров. Дизайн пикапа будет выполнен в стиле «киберпанк» с угловатым кузовом и контурным светодиодным освещением.

Эскиз пикапа Tesla, показанный во время презентации тягача Semi.

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«Тесле» придется конкурировать с троицей самых популярных в США пикапов: Ford F-Series (909 330 проданных в прошлом году экземпляров), Chevrolet Silverado (583 227) и Ram (536 980). Цены на эти модели начинаются от 28 155 (1,83 миллиона рублей), 28 300 (1,84 миллиона рублей) и 33 190 долларов (2,2 миллиона рублей) соответственно.

Вдобавок конкурентами Tesla станут Rivian и Bollinger. У первой уже есть серийный электрический пикап R1T с 360-миллиметровым дорожным просветом, четырьмя электромоторами (760 сил и 1120 Нм момента) и адаптивной подвеской. Запас хода Rivian R1T зависит от емкости батареи и составляет от 400 до 640 километров.

Bollinger B2 оборудуется гидропневматической подвеской и запатентованной системой сквозной погрузки, а также двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента с питанием от батареи емкостью 120 киловатт-часов. На одной зарядке B2 будет проезжать до 320 километров.

Источник: InsideEVs
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