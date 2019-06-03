Маск назвал цену пикапа Tesla

«Тесле» придется конкурировать с троицей самых популярных в США пикапов: Ford F-Series (909 330 проданных в прошлом году экземпляров), Chevrolet Silverado (583 227) и Ram (536 980). Цены на эти модели начинаются от 28 155 (1,83 миллиона рублей), 28 300 (1,84 миллиона рублей) и 33 190 долларов (2,2 миллиона рублей) соответственно.

Вдобавок конкурентами Tesla станут Rivian и Bollinger. У первой уже есть серийный электрический пикап R1T с 360-миллиметровым дорожным просветом, четырьмя электромоторами (760 сил и 1120 Нм момента) и адаптивной подвеской. Запас хода Rivian R1T зависит от емкости батареи и составляет от 400 до 640 километров.