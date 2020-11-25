Почти 10 тысяч Tesla отзывают из-за заводских дефектов

Эксперты ведомства постановили, что на 9136 экземплярах Model X 2016 модельного года имеются проблемы с обшивкой крыши. В сообщении ведомства отмечается, что косметическую обшивку могли приклеить без предварительной грунтовки. Из-за этого один или оба элемента отделки могут отвалиться во время движения.

В Tesla заявили, что узнали о проблеме еще в сентябре и инициировали собственное расследование, чтобы понять, насколько опасным может быть дефект. Тогда компании начали поступать массовые жалобы от владельцев электрокроссовера. Они сообщали не только об обшивке, но и о целом куске крыши, который может внезапно отлететь прямо на ходу и задеть едущие сзади автомобили.

Второй, более скромный отзыв, затронул 401 автомобиль Model Y 2020 года с дефектной подвеской. Речь идет о болтах, соединяющих передний верхний рычаг подвески и поворотный кулак – есть вероятность, что они не были затянуты должным образом. Из-за этого верхний рычаг может полностью отсоединиться от поворотного кулака.