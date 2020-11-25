Илон Маск раскрыл запас хода грузовика Tesla Semi: он будет больше, чем ожидалось

Таким образом, еще не выпущенный грузовик Tesla Semi сможет проезжать на одном зарядке не меньше, чем представленный в сентябре тягач Mercedes-Benz GenH2 на топливных элементах.

Ранее в Tesla озвучивали иные данные. На премьере прототипа Semi в 2017 году Маск заявлял, что серийный грузовик в «базе» Standard будет иметь запас хода 300 миль (483 километра), а в топовом исполнении Long Range – 500 миль (805 километров). Тогда же он назвал и предварительную стоимость версий — 150 000 и 180 000 долларов соответственно.

Однако в ходе свежего интервью Маск заявил об увеличении запаса хода электротягача. По его словам, во время тестов Semi инженеры пришли к выводу, что этого возможно достичь до выпуска модели на рынок.