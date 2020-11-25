Илон Маск раскрыл запас хода грузовика Tesla Semi: он будет больше, чем ожидалось

Таким образом, еще не выпущенный грузовик Tesla Semi сможет проезжать на одном зарядке не меньше, чем представленный в сентябре тягач Mercedes-Benz GenH2 на топливных элементах.
Ранее в Tesla озвучивали иные данные. На премьере прототипа Semi в 2017 году Маск заявлял, что серийный грузовик в «базе» Standard будет иметь запас хода 300 миль (483 километра), а в топовом исполнении Long Range – 500 миль (805 километров). Тогда же он назвал и предварительную стоимость версий — 150 000 и 180 000 долларов соответственно.
Однако в ходе свежего интервью Маск заявил об увеличении запаса хода электротягача. По его словам, во время тестов Semi инженеры пришли к выводу, что этого возможно достичь до выпуска модели на рынок.
«Получить запас хода в 500 километров, на мой взгляд, довольно легко, даже при условии, что тягач тянет груз весом 40 тонн. Для действительно дальних перевозок мы ходим увеличить запас хода до 800 и даже 1000 километров», – сказал Маск.
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Ожидается, что Tesla Semi оснастят четырехмоторной электрической силовой установкой и автопилотом. С места до 100 километров в час грузовик сможет разгоняться за пять секунд, а с 40-тонным прицепом – за 20 секунд.
Сборку электрогрузовика планировали запустить еще в прошлом году, однако выпуск модели перенесли сначала на 2020, а потом на 2021 год.