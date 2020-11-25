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Илон Маск раскрыл запас хода грузовика Tesla Semi: он будет больше, чем ожидалось

Электрогрузовик Tesla проедет на одной зарядке не меньше, чем водородный тягач Mercedes-Benz

Tesla Semi © Tesla
Мария Евдокимова
Глава Tesla Илон Маск раскрыл запас хода электрического грузовика Semi. По его словам, модель сможет преодолевать без подзарядки почти 1000 километров (621 милю). Добиться этого позволят новые технологии Tesla в области аккумуляторных батарей, сообщает Elektrek со ссылкой на Маска.

Таким образом, еще не выпущенный грузовик Tesla Semi сможет проезжать на одном зарядке не меньше, чем представленный в сентябре тягач Mercedes-Benz GenH2 на топливных элементах.

Ранее в Tesla озвучивали иные данные. На премьере прототипа Semi в 2017 году Маск заявлял, что серийный грузовик в «базе» Standard будет иметь запас хода 300 миль (483 километра), а в топовом исполнении Long Range – 500 миль (805 километров). Тогда же он назвал и предварительную стоимость версий — 150 000 и 180 000 долларов соответственно.

Однако в ходе свежего интервью Маск заявил об увеличении запаса хода электротягача. По его словам, во время тестов Semi инженеры пришли к выводу, что этого возможно достичь до выпуска модели на рынок.

«Получить запас хода в 500 километров, на мой взгляд, довольно легко, даже при условии, что тягач тянет груз весом 40 тонн. Для действительно дальних перевозок мы ходим увеличить запас хода до 800 и даже 1000 километров», – сказал Маск.

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Ожидается, что Tesla Semi оснастят четырехмоторной электрической силовой установкой и автопилотом. С места до 100 километров в час грузовик сможет разгоняться за пять секунд, а с 40-тонным прицепом – за 20 секунд.

Сборку электрогрузовика планировали запустить еще в прошлом году, однако выпуск модели перенесли сначала на 2020, а потом на 2021 год.

Источник: Electrek