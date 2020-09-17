1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик

Mercedes-Benz характеризует новинку как тяжёлый сверхпрочный тягач, рассчитанный на перевозку грузов на большие расстояния. Полная масса GenH2 составляет 40 тонн, а грузоподъёмность – 25 тонн, что сравнимо с характеристиками грузовика Mercedes-Benz Actros с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

В движение GenH2 приводят два электрических мотора, каждый их которых на пике развивает до 449 лошадиных сил и 2071 Нм крутящего момента. Постоянная отдача моторов куда ниже и составляет 312 сил (1577 Нм) для каждого.