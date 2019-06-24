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15:48

Посмотрите, как автопилот Tesla спасает автомобиль от аварии

Машине удается избежать бокового столкновения

© Фото с сайта electrek.co
На YouTube-канале Terrible Toronto Drivers появился ролик, в котором автопилот Tesla спасает машину от серьезной аварии.
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На записи видно, как два автомобиля двигаются на высокой скорости по оживленному шоссе. Одна из машин приближается к электрокару, но автопилот за доли секунды успевает среагировать на этот маневр и уйти от удара.

Автопилоты «Теслы» зачастую оказываются в центре скандалов из-за некорректной работы: в апреле кроссовер Model Y решил съехать в обрыв во время езды по серпантину, а в январе прошлого года автомобиль не заметил припаркованную пожарную машину и въехал в нее на скорости 105 километров в час.

При этом в середине мая владелец Tesla Model S рассказал, как автомобиль помог спасти кролика на темной трассе во Флориде. Водитель рассказал, что автопилот заметил животное на дороге, затормозил и свернул на обочину раньше, чем он сам успел среагировать и перехватить управление на себя.

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