Tesla задумала прорыть тоннель между двумя фабриками

Компания Boring Company, принадлежащая Илону Маску, намерена проложить тоннель между двумя производственными площадками Tesla во Фримонте. Речь идет об основном здании и фабрике по производству сидений. Об этом Маск сообщил во время конференц-колла с инвесторами, пишет Electrek.

Тоннель, в котором предполагается использовать автоматизированную конвейерную доставку комплектующих, поможет сократить количество используемых грузовиков и разгрузить ближайшее шоссе. Маск отметил, что внедрение подобной системы поможет ускорить движение материалов и выйти на планируемый уровень производства 700 тысяч автомобилей в год.

Летом прошлого года Boring Company получила разрешение на строительство подземного тоннеля от Нью-Йорка до Вашингтона. Его планируется использовать для системы ваккумных сверхзвуковых поездов Hyperloop. Также у компании есть пилотный проект по прокладке тоннеля в Лос-Анджелесе.

Ранее Tesla отчиталась о работе за четвертый квартал 2017, который стал самым убыточным в истории марки — 771 миллион долларов. Одновременно с этим квартальная выручка выросла на 44 процента и составила 3,29 миллиарда долларов. За 2017 год чистый убыток Tesla составил 2,24 миллиарда долларов против 773 миллионов в 2016-м.

Помимо этого, в Tesla сообщили, что не могут выйти на запланированный объем выпуска электрокара Model 3 из-за оборудования, которое до сих не доставили из Германии. Это линия по производству аккумуляторов для гигафабрики.