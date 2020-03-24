Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель

Новый V-образный двигатель с внутренним обозначением TM01, турбонаддувом и рабочим объемом 3,0 литра назван в честь Тадеуша «Тадека» Марека, польского моториста, разработавшего в 1950–1960-х несколько знаковых агрегатов для Aston Martin. По словам производителя, «шестерка» станет частью электрифицированной силовой установки — обычной либо подзаряжаемой от сети, — а ее суммарная отдача будет варьироваться в зависимости от модели. Правда, в любом случае гибриды с V6 окажутся самыми мощными в нынешней линейке «Астона».
Разрабатывая новый двигатель, инженеры использовали опыт, полученный при проектировании «Валькирии». Все элементы мотора плотно скомпонованы, турбонагнетатели размещены в развале блока по схеме «Hot-V», используется «сухая» система смазки. Такая конфигурация позволила сделать агрегат довольно компактным и лёгким — его полная масса составляет менее 200 килограммов. При этом по показателю вредных выбросов «шестерка» соответствует нормам «Евро-7», внедрение которых запланировано на 2025 год.
Первым Aston Martin, который получит новую гибридную силовую установку, станет суперкар Valhalla, запланированный к дебюту в 2022 году. Одна из особенностей модели — спойлер с технологией FlexFoil, испытанной НАСА на бизнес-джете Gulfstream III в 2014 году. Решение представляет собой адаптивную заднюю кромку, способную с помощью гидравлических актуаторов менять форму профиля вместо наклона всей плоскости.