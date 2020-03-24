Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:38

Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель

Наддувная «шестерка» станет частью гибридной установки суперкара Valhalla

Алексей Носаченко
Компания Aston Martin раскрыла подробности о новом двигателе для линейки среднемоторных суперкаров, начало которой положит модель Valhalla. Эта наддувная «шестерка», работающая в составе гибридной установки, стала первым самостоятельно разработанным агрегатом британского производителя с 1968 года.

Новый V-образный двигатель с внутренним обозначением TM01, турбонаддувом и рабочим объемом 3,0 литра назван в честь Тадеуша «Тадека» Марека, польского моториста, разработавшего в 1950–1960-х несколько знаковых агрегатов для Aston Martin. По словам производителя, «шестерка» станет частью электрифицированной силовой установки — обычной либо подзаряжаемой от сети, — а ее суммарная отдача будет варьироваться в зависимости от модели. Правда, в любом случае гибриды с V6 окажутся самыми мощными в нынешней линейке «Астона».

>
Reload
1 / 9

Разрабатывая новый двигатель, инженеры использовали опыт, полученный при проектировании «Валькирии». Все элементы мотора плотно скомпонованы, турбонагнетатели размещены в развале блока по схеме «Hot-V», используется «сухая» система смазки. Такая конфигурация позволила сделать агрегат довольно компактным и лёгким — его полная масса составляет менее 200 килограммов. При этом по показателю вредных выбросов «шестерка» соответствует нормам «Евро-7», внедрение которых запланировано на 2025 год.

Первым Aston Martin, который получит новую гибридную силовую установку, станет суперкар Valhalla, запланированный к дебюту в 2022 году. Одна из особенностей модели — спойлер с технологией FlexFoil, испытанной НАСА на бизнес-джете Gulfstream III в 2014 году. Решение представляет собой адаптивную заднюю кромку, способную с помощью гидравлических актуаторов менять форму профиля вместо наклона всей плоскости.