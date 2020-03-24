Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель

Новый V-образный двигатель с внутренним обозначением TM01, турбонаддувом и рабочим объемом 3,0 литра назван в честь Тадеуша «Тадека» Марека, польского моториста, разработавшего в 1950–1960-х несколько знаковых агрегатов для Aston Martin. По словам производителя, «шестерка» станет частью электрифицированной силовой установки — обычной либо подзаряжаемой от сети, — а ее суммарная отдача будет варьироваться в зависимости от модели. Правда, в любом случае гибриды с V6 окажутся самыми мощными в нынешней линейке «Астона».