Появился трейлер нового сезона Top Gear — последнего с прежними ведущими

Новый сезон станет последним, в котором будет прежний состав ведущих – после него Мэтт Леблан уйдет из шоу, а Рори Рид останется только в получасовом спин-оффе «Топ Гира», который называется Extra Gear.
В 26 сезоне, судя по трейлеру, ведущие будут ездить на Bentley Continental GT, Rolls-Royce Phantom, Porsche 911 GT2 RS и Panamera, лемановском спортпрототипе, а также станут играть в поло на трехколесных автомобильчиках.
О новом составе Top Gear объявили в конце октября. Вместо Мэтта Леблана и Рори Рида места ведущих займут британский комик Пэдди Макгиннесс и профессиональный игрок в крикет Эндрю «Фрэдди» Флинтофф. Крис Харрис останется третьим ведущим, как и было до этого.
Поклонники шоу крайне негативно отреагировали на новый состав передачи, призвав BBC дать Top Gear «спокойно умереть». Новые ведущие появится в 27 сезоне, который начнут снимать в этом году.