Появился трейлер нового сезона Top Gear — последнего с прежними ведущими

В 26 сезоне, судя по трейлеру, ведущие будут ездить на Bentley Continental GT, Rolls-Royce Phantom, Porsche 911 GT2 RS и Panamera, лемановском спортпрототипе, а также станут играть в поло на трехколесных автомобильчиках.

О новом составе Top Gear объявили в конце октября. Вместо Мэтта Леблана и Рори Рида места ведущих займут британский комик Пэдди Макгиннесс и профессиональный игрок в крикет Эндрю «Фрэдди» Флинтофф. Крис Харрис останется третьим ведущим, как и было до этого.