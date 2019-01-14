Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:09

Появился трейлер нового сезона Top Gear — последнего с прежними ведущими

В 26 сезоне появятся Bentley Continental GT, Rolls-Royce Phantom и Porsche 911 GT2 RS

Корпорация BBC опубликовала трейлер нового, двадцать шестого сезона шоу Top Gear. Когда именно выйдет первый эпизод, пока не уточняется.

Новый сезон станет последним, в котором будет прежний состав ведущих – после него Мэтт Леблан уйдет из шоу, а Рори Рид останется только в получасовом спин-оффе «Топ Гира», который называется Extra Gear.

Видео Top Gear
Загрузка...

В 26 сезоне, судя по трейлеру, ведущие будут ездить на Bentley Continental GT, Rolls-Royce Phantom, Porsche 911 GT2 RS и Panamera, лемановском спортпрототипе, а также станут играть в поло на трехколесных автомобильчиках.

О новом составе Top Gear объявили в конце октября. Вместо Мэтта Леблана и Рори Рида места ведущих займут британский комик Пэдди Макгиннесс и профессиональный игрок в крикет Эндрю «Фрэдди» Флинтофф. Крис Харрис останется третьим ведущим, как и было до этого.

Поклонники шоу крайне негативно отреагировали на новый состав передачи, призвав BBC дать Top Gear «спокойно умереть». Новые ведущие появится в 27 сезоне, который начнут снимать в этом году.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...