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18:42

Subaru BRZ и Toyota GT86 остались без преемников

Возможно, компании разработают новую Toyota MR2

Компании Subaru и Toyota приняли решение не выпускать конкурентов купе BRZ и GT86. Об этом сообщает издание Japanese Nostalgic Car, выяснившее, что подробное сообщение об этом появится в следующем выпуске японского журнала Best Car.
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Предполагается, что причиной отказа от совместного спорткара двух японских марок стало появление в линейке «Тойоты» модели Supra нового поколения. В Японии «Супра» предлагается с двухлитровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим в базовом варианте 197 лошадиных сил. Это на восемь сил меньше, чем у GT86, который в гамме марки должен занимать строчку на ступеньку ниже «Супры».

По данным другого японского издания, Japan Times, появление BRZ и GT86 второго поколения, наоборот, включено в производственный план двух компаний. Такие машины, по данным газеты, должны появиться в 2021 году и получить 2,4-литровый двигатель.

Также не исключено появление преемника среднемоторной Toyota MR2, которого тоже могут разработать совместно с Subaru. Ранее предполагалось, что у «Тойоты» в линейке будут все три модели – MR2, GT86 и Supra.

Купе BRZ и GT86 появились в 2012 году и пережили обновление в 2016-м. В России спорткар от Subaru сняли с продажи в 2015-м, а от Toyota – в 2016-м.

Источник: Japanese Nostalgic Car
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