Subaru BRZ и Toyota GT86 остались без преемников

Также не исключено появление преемника среднемоторной Toyota MR2, которого тоже могут разработать совместно с Subaru. Ранее предполагалось, что у «Тойоты» в линейке будут все три модели – MR2, GT86 и Supra.

Купе BRZ и GT86 появились в 2012 году и пережили обновление в 2016-м. В России спорткар от Subaru сняли с продажи в 2015-м, а от Toyota – в 2016-м.