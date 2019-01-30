Subaru BRZ и Toyota GT86 остались без преемников

Предполагается, что причиной отказа от совместного спорткара двух японских марок стало появление в линейке «Тойоты» модели Supra нового поколения. В Японии «Супра» предлагается с двухлитровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим в базовом варианте 197 лошадиных сил. Это на восемь сил меньше, чем у GT86, который в гамме марки должен занимать строчку на ступеньку ниже «Супры».
По данным другого японского издания, Japan Times, появление BRZ и GT86 второго поколения, наоборот, включено в производственный план двух компаний. Такие машины, по данным газеты, должны появиться в 2021 году и получить 2,4-литровый двигатель.
Также не исключено появление преемника среднемоторной Toyota MR2, которого тоже могут разработать совместно с Subaru. Ранее предполагалось, что у «Тойоты» в линейке будут все три модели – MR2, GT86 и Supra.
Купе BRZ и GT86 появились в 2012 году и пережили обновление в 2016-м. В России спорткар от Subaru сняли с продажи в 2015-м, а от Toyota – в 2016-м.