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17:26

Из Toyota Prius попытались сделать Ferrari. Получилось не очень

Гибрид модифицировали, чтобы он напоминал Ferrari Portofino

Энтузиасты решили доработать гибрид Toyota Prius, попытавшись сделать из него итальянский суперкар Ferrari Portofino. Однако получилось у них не очень похоже.

Фотографии необычного тюнинг-проекта опубликовали в инстаграме. Судя по всему, это действительно настоящий автомобиль, а не нарисованная в фотошопе модель. С итальянским прототипом Prius отчасти роднят фары, все остальные элементы владелец дорабатывал вручную.

Это уже не первый раз, когда тюнеры превращают обычные автомобили в немного безумные проекты. В середине сентября, например, представили экологичный катафалк, который построили на базе Nissan Leaf. Автомобиль получился довольно странным — из-за размеров водитель сидит почти рядом с гробом, а боковые двери оснастили огромными прозрачными панелями, которые позволяют просматривать весь салон.

В том же месяце в продаже появился еще один необычный проект — лимузин, который может пережить апокалипсис, построенный на базе Lincoln Town Car. Бездорожный автомобиль даже стоит на учете как обычное транспортное средство, за страховку бывший владелец платил около 500-700 долларов в год (порядка 45 тысяч рублей).

3D-художник превратил классические автомобили в животных

А в прошлом году французский художник превратил старый универсал Ford Mondeo в дровяную печь для пиццы. Он удалил все детали интерьера и силовую установку, оставив только кузов и колеса, а также лобовое и заднее стекла. Внутренности автомобиля автор заложил кирпичом, чтобы дольше сохранять тепло, а боковые стекла заменил на металлические пластины.