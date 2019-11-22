Из Toyota Prius попытались сделать Ferrari. Получилось не очень

Это уже не первый раз, когда тюнеры превращают обычные автомобили в немного безумные проекты. В середине сентября, например, представили экологичный катафалк, который построили на базе Nissan Leaf. Автомобиль получился довольно странным — из-за размеров водитель сидит почти рядом с гробом, а боковые двери оснастили огромными прозрачными панелями, которые позволяют просматривать весь салон.