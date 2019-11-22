Из Toyota Prius попытались сделать Ferrari. Получилось не очень

Фотографии необычного тюнинг-проекта опубликовали в инстаграме. Судя по всему, это действительно настоящий автомобиль, а не нарисованная в фотошопе модель. С итальянским прототипом Prius отчасти роднят фары, все остальные элементы владелец дорабатывал вручную.
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Thanks to @jonathanch6506 for showing me this Ferrari Portofino in one of the most stunning specs of 2019. I know my account is known for posting fake cars, but this Ferrari is so nice that I had to post it. Pearl white paint, Italian Tricolore stripe and those hand painted Scuderia shields make this one hell of a package. Under the hood is a naturally aspirated V8 engine making a tremendous sound. Okay, that's all I have to say about this 100% original Portofino. We will resume regular shitposting tomorrow. Do you like the spec? Tag a friend and comment down below, and smash that follow button for more daily funny cars 😎
Это уже не первый раз, когда тюнеры превращают обычные автомобили в немного безумные проекты. В середине сентября, например, представили экологичный катафалк, который построили на базе Nissan Leaf. Автомобиль получился довольно странным — из-за размеров водитель сидит почти рядом с гробом, а боковые двери оснастили огромными прозрачными панелями, которые позволяют просматривать весь салон.
В том же месяце в продаже появился еще один необычный проект — лимузин, который может пережить апокалипсис, построенный на базе Lincoln Town Car. Бездорожный автомобиль даже стоит на учете как обычное транспортное средство, за страховку бывший владелец платил около 500-700 долларов в год (порядка 45 тысяч рублей).
А в прошлом году французский художник превратил старый универсал Ford Mondeo в дровяную печь для пиццы. Он удалил все детали интерьера и силовую установку, оставив только кузов и колеса, а также лобовое и заднее стекла. Внутренности автомобиля автор заложил кирпичом, чтобы дольше сохранять тепло, а боковые стекла заменил на металлические пластины.