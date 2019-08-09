Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport

На сегодняшний день модельный ряд Toyota в России представлен кроссоверами C-HR и RAV4, внедорожниками Highlander, Fortuner, Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, седанами Corolla и Camry, пикапом Hilux и спорткаром Supra. Ранее стало известно, что последняя уже обзавелась «заряженной» версией от Gazoo Racing, однако о моделях, которые получат исполнение GR-Sport, в компании пока не сообщают.