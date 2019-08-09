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11:24

Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport

Новинки поступят в продажу в следующем году

Toyota Corolla GR-Sport для Европы
В российском офисе Toyota подтвердили планы относительно выхода на рынок автомобилей в исполнении GR-Sport (GR-S). От прочих они отличаются спортивными акцентами в дизайне и улученными характеристиками. Продажи запланированы на 2020 год.

На сегодняшний день модельный ряд Toyota в России представлен кроссоверами C-HR и RAV4, внедорожниками Highlander, Fortuner, Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, седанами Corolla и Camry, пикапом Hilux и спорткаром Supra. Ранее стало известно, что последняя уже обзавелась «заряженной» версией от Gazoo Racing, однако о моделях, которые получат исполнение GR-Sport, в компании пока не сообщают.

Toyota Supra GR уже можно купить в России по цене от 5 534 000 рублей

Весной этого года на европейском рынке стартовали продажи Toyota Corolla GR-Sport. От стандартного автомобиля ее можно отличить по аэродинамическому обвесу, затемненной решетке радиатора, наличию заднего диффузора и 18-дюймовыми дискам.

Toyota Corolla GR-Sport для европейского рынка

Впрочем, такое исполнение доступно только для модели в кузове хэтчбек и универсал, но ни тот, ни другой не представлены в России. В нашу страну поставляют исключительно седаны.

В 2018 году версию «под спорт» предложили для пикапа Hilux – новинка дебютировала на автосалоне в Сан-Паулу и предназначалась для рынков Южной Америки. Пикап, доработанный усилиями Toyota Gazoo Racing, оснастили накладками на колесные арки, трубчатыми подножками и дугой безопасности на грузовой платформе. Специалисты также перенастроили подвеску, установили более жесткие пружины и другие амортизаторы, доработали рулевое управление.