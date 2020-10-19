У Toyota Land Cruiser и Hilux появится спортивная версия GR

На сегодняшний день Toyota выпускает несколько моделей, подготовленных совместно с автоспортивным подразделением японской марки Gazoo Racing – это, например, GR Supra и GR Yaris, которые комплектуются мощными двигателями. Кроме того, «спортивные» исполнения GR Sport имеются у седана Corolla и кроссовера C-HR. Они отличаются от стандартных моделей обвесом с чёрными глянцевыми акцентами, спойлером и сиденьями с развитой боковой поддержкой.

Land Cruiser GR в свою очередь прочат новый бензиновый турбомотор V8 объёмом 4,0 литра. Можно предположить, что такой внедорожник получит спортивный обвес и те же атрибуты, что и существующие автомобили линейки GR Sport.

Длительный тест Toyota LC 200: часть 1 и часть 2

Ранее Toyota зарегистрировала товарные знаки GR Corolla и GR Fortuner, так что спортивную версию в будущем могут предложить и для этих моделей.