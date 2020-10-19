10:23

У Toyota Land Cruiser и Hilux появится спортивная версия GR

Название Hilux GR уже зарегистрировали в Австралии, Land Cruiser GR на подходе

Рендер Toyota Land Cruiser 2021 © Carsales.com
Лиза Будрина
Компания Toyota может расширить семейства Land Cruiser и Hilux за счёт спортивной версии GR. Эту информацию в разговоре с сайтом Carsales.com подтвердил представитель австралийского подразделения бренда. По его словам, название Hilux GR уже зарегистрировано, и «нет никаких препятствий» для появления Land Cruiser GR.

На сегодняшний день Toyota выпускает несколько моделей, подготовленных совместно с автоспортивным подразделением японской марки Gazoo Racing это, например, GR Supra и GR Yaris, которые комплектуются мощными двигателями. Кроме того, «спортивные» исполнения GR Sport имеются у седана Corolla и кроссовера C-HR. Они отличаются от стандартных моделей обвесом с чёрными глянцевыми акцентами, спойлером и сиденьями с развитой боковой поддержкой.

Land Cruiser GR в свою очередь прочат новый бензиновый турбомотор V8 объёмом 4,0 литра. Можно предположить, что такой внедорожник получит спортивный обвес и те же атрибуты, что и существующие автомобили линейки GR Sport.

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Ранее Toyota зарегистрировала товарные знаки GR Corolla и GR Fortuner, так что спортивную версию в будущем могут предложить и для этих моделей.

Между тем в США внедорожник Toyota Land Cruiser могут отправить в отставку после завершения жизненного цикла. При этом соплатформенный Lexus LX останется на рынке. Официального подтверждения этому пока нет.

Источник: Carsales.com