В России начали продавать маленький кроссовер Toyota Raize

В длину автомобиль не достигает и четырех метров

Российские импортеры наладили поставки еще одной модели, не поставлявшейся официально. Как пишет «Российская газета», на одном из крупных классифайдов появились объявления о продаже компактного Toyota Raize без пробега. Почти все кроссоверы обещают привезти под заказ. Стоимость в объявлениях достигает 2 700 000 рублей, однако продавцы предупреждают, что она может меняться в зависимости от действующего на момент заключения договора курса валют.