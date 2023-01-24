В России начали продавать маленький кроссовер Toyota Raize

В России начали продавать маленький кроссовер Toyota RaizeВ длину автомобиль не достигает и четырех метров
Российские импортеры наладили поставки еще одной модели, не поставлявшейся официально. Как пишет «Российская газета», на одном из крупных классифайдов появились объявления о продаже компактного Toyota Raize без пробега. Почти все кроссоверы обещают привезти под заказ. Стоимость в объявлениях достигает 2 700 000 рублей, однако продавцы предупреждают, что она может меняться в зависимости от действующего на момент заключения договора курса валют.
Toyota Raize дебютировал в 2019 году. Он базируется на платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture) — разновидности TNGA, спроектированной специально для небольших городских автомобилей. Причем разработкой модели занималась не Toyota, а Daihatsu. Спереди у Raize стойки McPherson, сзади — полузависимая балка.
я выбрал вместо рекламы.
Toyota Raize
Фото: Toyota
По габаритам кроссовер заметно меньше C-HR: длина Raize — всего 3995 миллиметров. В салоне при этом размещается пять пассажиров, а объем багажника составляет 369 литров. В салоне имеется «парящий» планшет мультимедийной системы (у версий подороже) и приборная панель с цифровым экраном, а также мультируль и множество отсеков для хранения мелочей.
В движение кроссовер приводит трехцилиндровый наддувный мотор 1KR-VET объемом один литр, развивающий 98 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. Пару ему составляет клиноременный вариатор D-CVT. Привод по умолчанию передний, но любопытно, что для миниатюрной модели предусмотрен и полный Dynamic Torque Control с электромагнитной муфтой, как у RAV4.
Параллельный импорт пополнил рынок еще одной праворульной «Тойотой» — компактвэном Sienta третьего поколения стоимостью от 750 тысяч рублей. Модель появилась в продаже у дилеров из Приморского края.