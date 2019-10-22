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14:14

Toyota построила электрокар с твердотельной батареей

Прототип автомобиля покажут в следующем году

Концепт Toyota LQ
Компания Toyota в следующем году покажет прототип электрокара с твердотельным химическим источником тока. Коммерческое производство таких аккумуляторов начнется не раньше середины следующего десятилетия, а устанавливать их будут на все батарейные автомобили, что появятся к тому времени.

Премьерный показ новой технологии состоится во время Олимпиады–2020, пишет Autocar. По предварительной информации, твердотельным аккумулятором оснастят беспилотную платформу-сервис e-Palette, которую Toyota собирается продавать своим бизнес-партнерам в будущем. Экспериментальный автомобиль построят в единственном экземпляре, а в серийных машинах такие батареи появятся не раньше чем через пять лет.

Toyota e-Palette

Химический источник тока с твердотельным электролитом позволит добиться значительного увеличения плотности хранения энергии и скорости зарядки. Подробностей о технологии нет, но в 2016 году группа сотрудников Toyota опубликовала научную работу, в который описали эксперимент с сульфидными сверхионными проводниками.

Если коммерческие образцы батарей основаны на этих исследованиях, то у японской компании получится гибрид традиционного аккумулятора и ионистора, который можно будет полностью зарядить всего за пять–семь минут.

Разработка новых типов батарей является приоритетным направлением не только для автопроизводителей, но и исследовательских лабораторий по всему миру. Недавно сотрудники чикагского кампуса Иллинойсского университета создали первый рабочий прототип литий-диоксид углеродного аккумулятора с плотностью хранения энергии в семь раз больше чем у литий-ионной.

Honda вместе с лабораторией NASA смогла заставить работать фторид-ионную батарею. Кроме того, небольшая британская фирма заявила, что через год начнет выпускать электрокары с алюминий-воздушными аккумуляторами.