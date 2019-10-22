Toyota построила электрокар с твердотельной батареей

Химический источник тока с твердотельным электролитом позволит добиться значительного увеличения плотности хранения энергии и скорости зарядки. Подробностей о технологии нет, но в 2016 году группа сотрудников Toyota опубликовала научную работу, в который описали эксперимент с сульфидными сверхионными проводниками.

Если коммерческие образцы батарей основаны на этих исследованиях, то у японской компании получится гибрид традиционного аккумулятора и ионистора, который можно будет полностью зарядить всего за пять–семь минут.