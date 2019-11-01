Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R

Bisimoto VelosterRaptor N Concept построен в сотрудничестве с создателем 1000-сильного Honda Civic Wagon — американским ателье Bisimoto Engineering. Основа проекта — серийный Veloster N с пакетом Performance. «Убийца Type R» — так хот-хэтч называют в Hyundai — обзавелся новым турбонагнетателем, промежуточным охладителем, комплектом системы впрыска водно-метаноловой смеси, высокопоточными впуском и выпуском. Отдача двигателя, на котором также улучшен инерционный наддув в периоды перекрытия клапанов, составляет 320 лошадиных сил вместо 275-ти.