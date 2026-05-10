У россиян возник резкий интерес к «зелёным» автомобилям из Китая

За полные четыре месяца года на учёт ГИБДД встало 19 592 (+131%) гибридных автомобилей подключаемого типа, а рыночная доля бензоэлектрического транспорта, который также называют «зелёным», превысила 5%.

Лидером сегмента аналитик Целиков указывает китайский бренд Voyah: в апреле продан 1741 автомобиль российской сборки, а за 4 месяца — 4779 штук. В топ-5 марок входят Evolute, Geely, GAC и Lixiang.

Самая популярная гибридная модель — кроссовер Voyah Free. В апреле реализовано 1362 экземпляра, а с начала года — 3828 штук. Замыкают тройку Evolute I-Space (991 и 2968 шт.) и Geely EX5 EM-I (665 и 1967 шт.).

Ранее журнал Motor назвал 10 автомобилей, которые можно привезти в Россию за 2,5 млн рублей. При таком бюджете сохраняется широкий выбор автомобилей, доступных для заказа за границей и попадающих под льготную ставку утильсбора.

В этот бюджет укладываются, в частности, новый Nissan Qashqai с китайского рынка, компактный кросcовер Kia KX1 и Seltos, последовательные гибриды Changan Qiyuan и ряд моделей с пробегом концерна Volkswagen.

Читайте также: