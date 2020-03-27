УАЗ остановит производство автомобилей из-за коронавируса

В разговоре с «Мотором» представитель компании подчеркнул, что, согласно указу президента России Владимира Путина от 25 марта, для всех сотрудников объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Исключение составляет дежурный персонал. Такое решение было принято в связи с обострением ситуации, связанной с развитием пандемии коронавируса на территории страны.

Ранее о приостановке производства на неделю сообщили и другие российские автозаводы. В их числе московское предприятие «Рено Россия», где собирают Duster, Arkana, Kaptur, Koleos, Logan, Sandero и их вседорожные версии Stepway, мощности Volkswagen в Калужской области и Нижнем Новгороде, а также завод альянса PSA, который выпускает модели Peugeot, Citroen и Opel.