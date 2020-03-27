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11:36

УАЗ остановит производство автомобилей из-за коронавируса

В течение недели не будут осуществляться сборка и отгрузка машин, а также приемка комплектующих

УАЗ Патриот © УАЗ
Лиза Будрина
Как стало известно «Мотору», на всех предприятиях группы «Соллерс», в которую входит УАЗ, с 28 марта по 5 апреля вводится особый режим. На этот период будут приостановлены производство и отгрузка автомобилей, приемка комплектующих и прочая производственная деятельность, не связанная с жизнеобеспечением и поддержанием безаварийного состояния заводов.

В разговоре с «Мотором» представитель компании подчеркнул, что, согласно указу президента России Владимира Путина от 25 марта, для всех сотрудников объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Исключение составляет дежурный персонал. Такое решение было принято в связи с обострением ситуации, связанной с развитием пандемии коронавируса на территории страны.

Ранее о приостановке производства на неделю сообщили и другие российские автозаводы. В их числе московское предприятие «Рено Россия», где собирают Duster, Arkana, Kaptur, Koleos, Logan, Sandero и их вседорожные версии Stepway, мощности Volkswagen в Калужской области и Нижнем Новгороде, а также завод альянса PSA, который выпускает модели Peugeot, Citroen и Opel.

Из-за пандемии коронавируса работы могут лишиться 14 миллионов европейцев

Ожидается, что в ближайшее время о временном прекращении работы объявят и другие автомобильные заводы, расположенные на территории России.

По состоянию на 27 марта, в России было зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 196 из которых за последние сутки. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полмиллиона.