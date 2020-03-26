Renault приостановит производство автомобилей в России

Предприятие может столкнуться с нехваткой комплектующих, которые поставляются из-за границы. Речь, в том числе, идет о дизельном двигателе для Duster и турбомоторе для Arkana, поставки которых осуществлялись из Испании. Ранее из-за перебоев с поставками было принято решение о введении режима простоя на заводах Volkswagen в Нижнем Новгороде и Калужской области, а также на предприятии концерна PSA, где производят Peugeot, Citroen, а с недавнего времени и Opel.

Кроме того, с недопоставками деталей столкнулись калининградский «Автотор», где собирают BMW, Kia и Hyundai, и «АвтоВАЗ».