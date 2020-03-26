Renault приостановит производство автомобилей в России

Предприятие может столкнуться с нехваткой комплектующих, которые поставляются из-за границы. Речь, в том числе, идет о дизельном двигателе для Duster и турбомоторе для Arkana, поставки которых осуществлялись из Испании. Ранее из-за перебоев с поставками было принято решение о введении режима простоя на заводах Volkswagen в Нижнем Новгороде и Калужской области, а также на предприятии концерна PSA, где производят Peugeot, Citroen, а с недавнего времени и Opel.
Кроме того, с недопоставками деталей столкнулись калининградский «Автотор», где собирают BMW, Kia и Hyundai, и «АвтоВАЗ».
Представитель Mercedes-Benz заявил «Мотору», что в настоящий момент производство на заводе в Подмосковье функционирует согласно плану. «Предприняты меры для защиты сотрудников в соответствии с предписаниями, в приоритете – безопасность и здоровье сотрудников, – пояснил он. – Мы наблюдаем за развитием ситуации и будем адаптировать процессы в случае необходимости».
Впрочем, ситуация с выпуском автомобилей в России может измениться в связи с обращением президента России Владимира Путина, который посчитал необходимым сделать следующую неделю, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей из-за коронавируса. Соответствующий указ был подписан 25 марта.