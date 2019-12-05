Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:07

В линейке McLaren появится полноприводный гибрид

Руководство компании рассказало о планах на ближайшие годы

Алексей Носаченко
В ближайшие три–четыре года линейка McLaren станет полностью гибридной. Первый подзаряжаемый суперкар, построенный на новой платформе и оснащенный электрическим полным приводом, покажут до конца 2020 года.

В интервью изданию Car and Driver исполнительный директор McLaren Майк Флюитт раскрыл планы компании на ближайшие годы. Так, весной фирма представит новую платформу и гибридную силовую установку, в основу которой ляжет двигатель V6. Первой моделью, построенной на этой «тележке», станет полноприводный суперкар с электромотором на передней оси и динамикой лучше, чем у Senna. С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) новый McLaren сможет разгоняться за 2,3 секунды и проезжать на электрической тяге 24-32 километра.

Через три–четыре года McLaren гибридизирует свою линейку. Причем бензоэлектрические суперкары будут всего на 30 килограммов тяжелее обычных машин. Что касается полностью батарейной модели, то такая у британской фирмы может появиться лет через 30, считает Флюитт. Литий-ионные аккумуляторы слишком тяжелые, а твердотельные в массовое производство попадут не раньше середины следующего десятилетия.

Сейчас в линейке McLaren есть гибрид Speedtail (используется традиционная, параллельная схема установки). Его агрегат развивает 1050 лошадиных сил и разгоняет купе до 403 километров в час — рекордная цифра для дорожных машин марки. В конструкции суперкара используется много необычных материалов. Например, углепластик с напылением титана, которому можно придать любой цвет с помощью анодирования.