В линейке McLaren появится полноприводный гибрид

В интервью изданию Car and Driver исполнительный директор McLaren Майк Флюитт раскрыл планы компании на ближайшие годы. Так, весной фирма представит новую платформу и гибридную силовую установку, в основу которой ляжет двигатель V6. Первой моделью, построенной на этой «тележке», станет полноприводный суперкар с электромотором на передней оси и динамикой лучше, чем у Senna. С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) новый McLaren сможет разгоняться за 2,3 секунды и проезжать на электрической тяге 24-32 километра.

Через три–четыре года McLaren гибридизирует свою линейку. Причем бензоэлектрические суперкары будут всего на 30 килограммов тяжелее обычных машин. Что касается полностью батарейной модели, то такая у британской фирмы может появиться лет через 30, считает Флюитт. Литий-ионные аккумуляторы слишком тяжелые, а твердотельные в массовое производство попадут не раньше середины следующего десятилетия.