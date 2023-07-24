АвтоВАЗ может сократить объемы выпуска новой Lada Vesta

На линии сборки Lada Vesta NG могут ввести односменный график работы

АвтоВАЗ может сократить объемы выпуска модели Lada Vesta NG до 300 штук в сутки. Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», с 1 августа на линии сборки новой Весты могут ввести односменный график работы — это предложение в настоящее время вынесено на обсуждение. Причиной стало то, что якобы на заводе скопилось более 10 тысяч некомплектных Vesta NG, и АвтоВАЗу нужно сосредоточиться на досборке этих машин. Переход на односменный график будет осуществлен «без ущерба для своего годового плана и занятости работников».