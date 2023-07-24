Новости
09:48, 24 июля 2023
1 мин.

АвтоВАЗ может сократить объемы выпуска новой Lada Vesta

На линии сборки Lada Vesta NG могут ввести односменный график работы

АвтоВАЗ может сократить объемы выпуска модели Lada Vesta NG до 300 штук в сутки. Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», с 1 августа на линии сборки новой Весты могут ввести односменный график работы — это предложение в настоящее время вынесено на обсуждение. Причиной стало то, что якобы на заводе скопилось более 10 тысяч некомплектных Vesta NG, и АвтоВАЗу нужно сосредоточиться на досборке этих машин. Переход на односменный график будет осуществлен «без ущерба для своего годового плана и занятости работников».

АвтоВАЗ может сократить объемы выпуска новой Lada Vesta
© Lada
Лиза Будрина

Инсайдеры отмечают, что в случае, если завод все же примет решение о переходе на односменный график на линии сборки Весты, то предусмотренный для Lada Vesta NG объем выпуска будет перераспределен между линиями Granta и Niva. На конвейеры Granta и Niva переведут и временно высвободившийся персонал.

Представитель АвтоВАЗа в разговоре с «Мотором» назвал информацию о сокращении объемов выпуска Lada Vesta NG «слухами» и попросил не верить «непонятным группам в соцсетях». «АвтоВАЗ продолжит выпускать автомобили и отгружать их дилерам в плановых объемах», — подчеркнул он.

На прошлой неделе АвтоВАЗ заверил, что дефицита флагманской модели Vesta у дилеров нет — автомобили в необходимом количестве есть у дилеров, а возникающие сложности с поставками комплектующих «оперативно решаются». При этом ранее сами продавцы говорили о нехватке новых Lada Vesta NG и жаловались, что большинство — 60-70 процентов — машин поступают в автосалоны в «недокомплекте».

Производство Lada Vesta NG было запущено в Тольятти в начале марта, а уже в мае АвтоВАЗ сообщил об увеличении объемов сборки за счет введения дополнительных рабочих смен по субботам. Продажи стартовали в июне. Позже стало известно, что завод жестко контролирует цены на новую Весту в шоу-румах: АвтоВАЗ проводит тайные проверки и наказывает дилеров за продажу машин по завышенной стоимости.

Новости партнёров