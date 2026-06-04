Водителям назвали лидеров рынка новых авто в России

«Лидером среди представленных в России марок стал Haval, показав прирост более чем на 50% к прошлогодним показателям. В тройку лидеров также вошли Tenet и Geely. Также россияне часто отдают предпочтение автомобилям брендов Changan (4,5 тыс. шт.), хотя его продажи снизились, и Jaecoo», — сообщили в «АвтоСпецЦентре».

Кроме того, представители дилерского центра отметили, что интерес к моделям Jetour заметно снизился.

До этого замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов сообщил, что недооцененными китайскими автомобилями с пробегом можно считать Haval Jolion, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и RX.

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