Водителям раскрыли, как расторгнуть договор купли-продажи машины после регистрации

«Регистрация в ГИБДД — это лишь учет транспортного средства, а не подтверждение права собственности. По закону, право собственности возникает с момента подписания договора купли-продажи и фактической передачи машины покупателю. Если автомобиль приобретен у юридического лица, закон предусматривает основания для расторжения договора и возврата уплаченных за машину денег», — отметил адвокат.

Воропаев уточнил, что основанием для расторжения может быть, например, существенный недостаток автомобиля или обнаружение любого дефекта в течение 15 дней с момента покупки новой машины. В этих случаях покупатель вправе направить претензию продавцу-юридическому лицу и расторгнуть договор с возвратом уплаченной суммы.

Сложнее ситуация с подержанными машинами, купленными у частных лиц: расторгнуть договор и вернуть деньги гораздо труднее, а иногда это вообще невозможно.

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