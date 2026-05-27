Опубликовано 27 мая 2026, 06:53
Водителям рассказали, как следует общаться с гаишником

Юрист Смирнов назвал три правила для проведения досмотра автомобиля патрулем ГИБДД. Сотрудники ДПС иногда ошибаются, вводя автомобилистов в заблуждение, и проводят осмотр, в то время, как по всем понятиям — это досмотр. Часто инспекторы злоупотребляют этим, чтобы не заполнять документы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный юрист Сергей Смирнов.
Арина Лысенко

«Досмотр очень редко проводят. Инспекторы ДПС очень часто говорят автовладельцам, что они не досмотр проводят, а осмотр, при этом просят открыть машину, показать, что находится в бардачке, но это уже является досмотром», — отметил юрист.

По его словам, для законного досмотра автомобиля инспектор обязан составить протокол и пригласить двух понятых, если нет возможности вести видеосъёмку. Если же видеорегистратор есть, досмотр проводится под запись.

Как правило, нередко инспекторы ДПС пытаются досмотреть автомобиль без законных оснований. Однако как только водитель выражает готовность предоставить машину для досмотра, но требует составления всех необходимых процессуальных документов, интерес к проверке обычно сразу пропадает.

Источник:Газета.Ru
