Водителям рассказали, как следует общаться с гаишником

«Досмотр очень редко проводят. Инспекторы ДПС очень часто говорят автовладельцам, что они не досмотр проводят, а осмотр, при этом просят открыть машину, показать, что находится в бардачке, но это уже является досмотром», — отметил юрист.

По его словам, для законного досмотра автомобиля инспектор обязан составить протокол и пригласить двух понятых, если нет возможности вести видеосъёмку. Если же видеорегистратор есть, досмотр проводится под запись.

Как правило, нередко инспекторы ДПС пытаются досмотреть автомобиль без законных оснований. Однако как только водитель выражает готовность предоставить машину для досмотра, но требует составления всех необходимых процессуальных документов, интерес к проверке обычно сразу пропадает.

