Volkswagen придумал имя для электрического внедорожника

Такое имя может получить «товарная» версия концепта ID.Buggy, показанного в марте прошлого года на автосалоне в Женеве. Необычный шоу-кар с внешностью в стиле багги из 60-х годов прошлого века построен на платформе MEB, на которой базируются и другие электрокары Volkswagen – ID.3 и ID.4, а также ряд пока не воплощенных в серии концептов.

Багги получил кузов из композита, лишенный крыши, и электрический двигатель мощностью 204 лошадиных силы, приводящий в движение задние колеса. Заявленное время разгона с места до 100 километров в час ID.Buggy составляет 7,2 секунды. Литий-ионная батарея емкостью 62 киловатт-часа обеспечивает до 250 километров хода на одной зарядке.