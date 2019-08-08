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10:58

Volkswagen снял с конвейера Golf R

В 2020 году компания не намерена продавать «заряженные» «Гольфы»

В настоящее время завод Volkswagen в Вольфсбурге готовится к запуску производства восьмого поколения Golf, в связи с чем сборка «заряженной» версии седьмого «Гольфа» с приставкой R была свернута. Как сообщает Motor Authority со ссылкой на пресс-службу немецкого бренда, через год-другой хот-хэтч вернется на рынок в новом кузове Mk8.

Нынешняя версия Golf R доступна на рынке с 300-сильным мотором, который обеспечивает хэтчбеку разгон от нуля до «сотни» за 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час, однако с пакетом Performance ограничитель можно сдвинуть до 267 километров в час, а также добавить хэтчбеку титановый выпуск Akrapovic и более мощные тормоза.

В апреле этого года стало известно, что Golf могут оснастить 400-сильным турбомотором – разработка такого автомобиля ведется параллельно с новым Golf R на территории исследовательского центра Volkswagen в немецком Брауншвейге. Хот-хэтч с полным приводом 4Motion c электронной имитацией межколесного самоблока XDS+ и дрифт-режимом может появиться на рынке под названием Golf R Plus и составить конкуренцию Mercedes-AMG A 45.

По предварительным оценкам, с места до 100 километров в час автомобиль сможет разгоняться за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составит 280 километров в час. Однако сроки появления такого «Гольфа» в компании не уточнили.

Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми

Что же касается нового Volkswagen Golf, то он дебютирует в октябре этого года. Пятидверка базируется на модульной платформе MQB, а в моторной гамме ожидаются трех- и четырехцилиндровые двигатели объемом один и два литра. Трансмиссия шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый преселективный «робот» DSG. Производство планируется запустить до конца 2019 года, а продажи начнутся зимой.

Источник: Motor Authority