Volkswagen снял с конвейера Golf R

В апреле этого года стало известно, что Golf могут оснастить 400-сильным турбомотором – разработка такого автомобиля ведется параллельно с новым Golf R на территории исследовательского центра Volkswagen в немецком Брауншвейге. Хот-хэтч с полным приводом 4Motion c электронной имитацией межколесного самоблока XDS+ и дрифт-режимом может появиться на рынке под названием Golf R Plus и составить конкуренцию Mercedes-AMG A 45.

По предварительным оценкам, с места до 100 километров в час автомобиль сможет разгоняться за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составит 280 километров в час. Однако сроки появления такого «Гольфа» в компании не уточнили.