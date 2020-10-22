Новый Volkswagen Golf получил газовую версию

Новый Volkswagen Golf TGI оснащается той же силовой установкой, что и родственные по концерну Skoda Octavia G-Tec и Audi A3 Sportback 30 g-tron. Это 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 131 лошадиная сила и 200 Нм крутящего момента, пару которой составляет семидиапазонная роботизированная коробка передач. Мотор использует цикл Миллера, позволяющий снизить объёмы вредных выбросов и повысить эффективность.
Для хранения природного газа Golf TGI оснастили 115-литровым баком, которого хватает на 400 километров пути по циклу WLTP. Кроме этого, имеется девятилитровый резервный бензобак на случай, если метан внезапно закончится.
Volkswagen
Volkswagen представил новый Golf в кузове универсал
Пока Volkswagen представил в Европе только газовый хэтчбек, Golf в кузове универсал присоединится к нему уже в ближайшем будущем.
По паспортному расходу топлива Golf TGI значительно уступает газовым Octavia и Audi A3. Двигатель хэтчбека Volkswagen сжигает около 4,1-4,3 килограмма на 100 километров пути, в то время как Octavia G-Tec и Audi A3 Sportback 30 g-tron в среднем тратят по 3,5 килограмма. Проигрывает он и по запасу хода на метане: на полном баке A3 способен преодолеть 445 километров, а лифтбек Skoda – 500 километров.
Ранее Volskwagen представила «заряженную» версию хэтчбека Golf GTI с приставкой Clubsport. Новинка получила «турбочетвёрку» EA888, форсированную до 300 лошадиных сил, безальтернативный «роботом» и передний привод.