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Новый Volkswagen Golf получил газовую версию

На метан переведут как хэтчбек, так и универсал

Volkswagen Golf TGI © Volkswagen
Мария Евдокимова
Компания Volkswagen представила новую версию Golf восьмого поколения – битопливную TGI, которая может работать на сжатом природном газе.

Новый Volkswagen Golf TGI оснащается той же силовой установкой, что и родственные по концерну Skoda Octavia G-Tec и Audi A3 Sportback 30 g-tron. Это 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 131 лошадиная сила и 200 Нм крутящего момента, пару которой составляет семидиапазонная роботизированная коробка передач. Мотор использует цикл Миллера, позволяющий снизить объёмы вредных выбросов и повысить эффективность.

Для хранения природного газа Golf TGI оснастили 115-литровым баком, которого хватает на 400 километров пути по циклу WLTP. Кроме этого, имеется девятилитровый резервный бензобак на случай, если метан внезапно закончится.

Volkswagen Golf TGI

Volkswagen

Volkswagen представил новый Golf в кузове универсал

Пока Volkswagen представил в Европе только газовый хэтчбек, Golf в кузове универсал присоединится к нему уже в ближайшем будущем.

По паспортному расходу топлива Golf TGI значительно уступает газовым Octavia и Audi A3. Двигатель хэтчбека Volkswagen сжигает около 4,1-4,3 килограмма на 100 километров пути, в то время как Octavia G-Tec и Audi A3 Sportback 30 g-tron в среднем тратят по 3,5 килограмма. Проигрывает он и по запасу хода на метане: на полном баке A3 способен преодолеть 445 километров, а лифтбек Skoda – 500 километров.

Ранее Volskwagen представила «заряженную» версию хэтчбека Golf GTI с приставкой Clubsport. Новинка получила «турбочетвёрку» EA888, форсированную до 300 лошадиных сил, безальтернативный «роботом» и передний привод.

Источник: Volkswagen