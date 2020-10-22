Новый Volkswagen Golf получил газовую версию

Новый Volkswagen Golf TGI оснащается той же силовой установкой, что и родственные по концерну Skoda Octavia G-Tec и Audi A3 Sportback 30 g-tron. Это 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 131 лошадиная сила и 200 Нм крутящего момента, пару которой составляет семидиапазонная роботизированная коробка передач. Мотор использует цикл Миллера, позволяющий снизить объёмы вредных выбросов и повысить эффективность.

Для хранения природного газа Golf TGI оснастили 115-литровым баком, которого хватает на 400 километров пути по циклу WLTP. Кроме этого, имеется девятилитровый резервный бензобак на случай, если метан внезапно закончится.