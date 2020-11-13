Электрокроссовер Volkswagen «нарисовали» в небе с помощью тысяч дронов

Кроссовер ID.4 предложат китайцам в двух версиях, отличающихся дизайном и локацией сборки. Первым дроны «нарисовали» стандартный ID.4, получивший в Китае приставку Crozz от одноименного концепта 2017 года. Такой кроссовер встал на конвейер совместного предприятия FAW-Volkswagen.
Производство ID.4 X, разработанного специально для рынка Поднебесной, налажено на заводе SAIC-Volkswagen. Его можно узнать по «спортивным» бамперам, иному рисунку оптики и слегка увеличенным габаритам: длина ID.4 X составляет 4612 миллиметров (против 4592 миллиметров у Crozz), а высота – 1640 миллиметров (1629 миллиметров). Колесная база и ширина у моделей одинаковая, как и платформа – модульная MEB.
Первую партию электрокаров Volkswagen ID.4 раскупили за сутки
В технической части также нет отличий. Оба «зеленых» автомобиля приводятся в движение безальтернативным 204-сильным электромотором. На старте продаж будет доступна только заднеприводная версия, а позже к ней присоединится ID.4 с двухмоторной установкой и приводом на все колеса. Запас хода «по паспорту» достигает 520 километров.
Volkswagen
Crozz и X станут первыми моделями Volkswagen ID на рынке Китая. До 2023 года марка планирует привезти в страну еще шесть электрокаров семейства.
В конце октября организация Euro NCAP проверила на безопасность «младший» хэчтбек линейки – ID.3. Электрокар справился со всеми испытаниями и заработал максимальную оценку – пять звёзд из пяти возможных.