Электрокроссовер Volkswagen «нарисовали» в небе с помощью тысяч дронов

Кроссовер ID.4 предложат китайцам в двух версиях, отличающихся дизайном и локацией сборки. Первым дроны «нарисовали» стандартный ID.4, получивший в Китае приставку Crozz от одноименного концепта 2017 года. Такой кроссовер встал на конвейер совместного предприятия FAW-Volkswagen.

Производство ID.4 X, разработанного специально для рынка Поднебесной, налажено на заводе SAIC-Volkswagen. Его можно узнать по «спортивным» бамперам, иному рисунку оптики и слегка увеличенным габаритам: длина ID.4 X составляет 4612 миллиметров (против 4592 миллиметров у Crozz), а высота – 1640 миллиметров (1629 миллиметров). Колесная база и ширина у моделей одинаковая, как и платформа – модульная MEB.