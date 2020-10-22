Электрокар Volkswagen ID.3 прошёл краш-тест на «пятёрку»

В ходе нового этапа теста, имитирующего выезд на встречную полосу, хэтчбек на скорости 50 километров в час столкнули с тележкой с деформируемым модулем, которая двигалась навстречу с такой же скоростью. С этим испытанием ID.3 справился лучше, чем Toyota Yaris, который стал первым автомобилем, проверенным по новой методике. Однако датчики на манекенах зафиксировали высокий риск возникновения травм грудной клетки.

Следующим стало фронтальное столкновение с неподвижным препятствием, с котором хэтчбек также успешно справился. Далее последовало боковое столкновение с тележкой на скорости 60 километров в час и металлическим столбом на скорости 32 километра в час. В последнем случае манекены показали «красный» уровень опасности для головы заднего пассажира, который может от удара завалиться набок, и «оранжевый» – для грудной клетки водителя.

Система экстренного торможения хэтчбека успешно распознала манекен-пешеход, и автомобиль успел затормозить перед «идущими» впереди и перпендикулярно манекенами, однако в Euro NCAP реакцию электроники сочли недостаточной. Более «адекватный» результат ID.3 показал с импровизированными велосипедистами. Кроме того, специалисты отметили чрезмерную жёсткость стоек ветрового стекла, которая может стать причиной травм пешеходов при столкновении.