Электрокар Volkswagen ID.3 прошёл краш-тест на «пятёрку»

В ходе нового этапа теста, имитирующего выезд на встречную полосу, хэтчбек на скорости 50 километров в час столкнули с тележкой с деформируемым модулем, которая двигалась навстречу с такой же скоростью. С этим испытанием ID.3 справился лучше, чем Toyota Yaris, который стал первым автомобилем, проверенным по новой методике. Однако датчики на манекенах зафиксировали высокий риск возникновения травм грудной клетки.
Следующим стало фронтальное столкновение с неподвижным препятствием, с котором хэтчбек также успешно справился. Далее последовало боковое столкновение с тележкой на скорости 60 километров в час и металлическим столбом на скорости 32 километра в час. В последнем случае манекены показали «красный» уровень опасности для головы заднего пассажира, который может от удара завалиться набок, и «оранжевый» – для грудной клетки водителя.
Система экстренного торможения хэтчбека успешно распознала манекен-пешеход, и автомобиль успел затормозить перед «идущими» впереди и перпендикулярно манекенами, однако в Euro NCAP реакцию электроники сочли недостаточной. Более «адекватный» результат ID.3 показал с импровизированными велосипедистами. Кроме того, специалисты отметили чрезмерную жёсткость стоек ветрового стекла, которая может стать причиной травм пешеходов при столкновении.
Илон Маск испытал электрокар Volkswagen ID.3
По результатам тестов безопасность взрослых пассажиров ID.3 оценили на 87 процентов, детей – на 89 процентов. Самую низкую оценку хэтчбек получил за безопасность пешеходов и велосипедистов – 71 процент, а за работу систем безопасности – 88 процентов.
Электрохэтчбек Volkswagen ID.3 дебютировал в сентябре 2019 года. Он оснащается моторами мощностью 150 либо 204 лошадиные силы и аккумуляторами ёмкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. Запас хода в зависимости от батареи составляет 330, 420 или 550 километров по циклу WLTP.
На прошлой неделе организация ASEAN NCAP провела краш-тест компактного Toyota Corolla Cross, доступный на азиатских рынках. Кроссовер получил 88,61 балла и превзошёл результат рамного Toyota Hilux с дизельным мотором, который набрал 83,42 балла.