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19:38

Volkswagen раccказал о перспективах «заряженной» версии Polo R

Босс отделения Volkswagen R опроверг возможность разработки спортверсии Polo

© Volkswagen
Сергей Ильин
Руководитель спортивного подразделения Volkswagen R Йост Капито поделился подробностями о будущих R-моделях компании. Топ-менеджер дал понять, что хотя «заряженная» линейка Volkswagen будет расширяться, высокопроизводительных малолитражек от отделения R можно не ждать, а самым компактным легковым автомобилем в гамме останется Golf R.

В беседе с изданием Car Throttle Капито подчеркнул, что несмотря на заинтересованность покупателей, Volkswagen не может решиться на разработку Polo R, так как затраты на превращение Polo в спорткар будут огромны, а спрос на «нишевую» модель будет невысок из-за дороговизны. Вдобавок возможное появление хот-хэтча на базе Polo будет оттягивать покупателей у бестселлера суббренда — Golf R.

За последний год гамма Volkswagen R пополнилась двумя кроссоверами — компактным T-Roc R и флагманским гибридом Touareg R.

В тоже время в других сегментах дебют новых «заряженных» моделей возможен — Капито дал понять, что вариант с R-версией Arteon не снят с повестки дня, но ждать премьеры «горячего» купеобразного седана в ближайшее время не стоит. Следующей новинкой Volkswagen R станет Golf R — презентация запланирована на лето.

Отказ от разработки высокопроизводительной версии Polo R не означает, что хэтчбеки и седаны будут вовсе лишены спортивных ноток — для бюджетных моделей нового поколения в России наверняка сохранится аналог бразильской комплектации GTS.

Напомним, у седана предыдущей генерации в нашей стране с 2016-го по 2019 год была доступна версия Polo GT со специальным декором, иным обвесом и легкосплавными дисками.

Источник: Car Throttle