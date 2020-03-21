Volkswagen раccказал о перспективах «заряженной» версии Polo R

В беседе с изданием Car Throttle Капито подчеркнул, что несмотря на заинтересованность покупателей, Volkswagen не может решиться на разработку Polo R, так как затраты на превращение Polo в спорткар будут огромны, а спрос на «нишевую» модель будет невысок из-за дороговизны. Вдобавок возможное появление хот-хэтча на базе Polo будет оттягивать покупателей у бестселлера суббренда — Golf R.
За последний год гамма Volkswagen R пополнилась двумя кроссоверами — компактным T-Roc R и флагманским гибридом Touareg R.
В тоже время в других сегментах дебют новых «заряженных» моделей возможен — Капито дал понять, что вариант с R-версией Arteon не снят с повестки дня, но ждать премьеры «горячего» купеобразного седана в ближайшее время не стоит. Следующей новинкой Volkswagen R станет Golf R — презентация запланирована на лето.
Отказ от разработки высокопроизводительной версии Polo R не означает, что хэтчбеки и седаны будут вовсе лишены спортивных ноток — для бюджетных моделей нового поколения в России наверняка сохранится аналог бразильской комплектации GTS.
Напомним, у седана предыдущей генерации в нашей стране с 2016-го по 2019 год была доступна версия Polo GT со специальным декором, иным обвесом и легкосплавными дисками.