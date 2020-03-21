Volkswagen раccказал о перспективах «заряженной» версии Polo R

Отказ от разработки высокопроизводительной версии Polo R не означает, что хэтчбеки и седаны будут вовсе лишены спортивных ноток — для бюджетных моделей нового поколения в России наверняка сохранится аналог бразильской комплектации GTS.

Напомним, у седана предыдущей генерации в нашей стране с 2016-го по 2019 год была доступна версия Polo GT со специальным декором, иным обвесом и легкосплавными дисками.