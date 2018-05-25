Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»

Концерн Volkswagen наладит в Калужской области выпуск новых моделей. По словам губернатора региона Анатолия Артамонова, среди них будет некая «интересная машина». Об этом сообщает агентство «ТАСС».

Помимо VW, выпускать новые коммерческие модели в Калуге планируют Peugeot, Citroen, Mitsubishi и Volvo.

«В автомобилестроении будут новинки, будут поставлены хорошие модели. ''Фольксваген'' презентует очень интересную модель, не имею право говорить, какую. Она находится в наиболее востребованном на сегодняшний день секторе», – заявил Артамонов.

Вероятно, речь идет о так называемом «народном внедорожнике», появление которого ранее анонсировал руководитель бренда Volkswagen Херберт Дисс. Как ожидается, этой моделью станет кроссовер Tharu, представленный на китайском рынке.

VW Tharu – это, по сути, перелицованный вариант удлиненного Skoda Karoq. Машина по своим габаритам близка к Tiguan: «Тхару» на 33 миллиметра короче, на два миллиметра шире и на 41 миллиметр ниже российской версии кроссовера.

В Китае Tharu предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра, отдача которых составляет 112 и 150 лошадиных сил соответственно. Сочетаться агрегаты будут с механической КПП или «роботом» с двумя сцеплениями.

По предварительной информации, продажи Tharu в Китае начнутся летом. До российского рынка кроссовер доберется не ранее 2020 года. Информации о комплектациях и технической начинке пока нет.