Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»
Концерн Volkswagen наладит в Калужской области выпуск новых моделей. По словам губернатора региона Анатолия Артамонова, среди них будет некая «интересная машина». Об этом сообщает агентство «ТАСС».
«В автомобилестроении будут новинки, будут поставлены хорошие модели. ''Фольксваген'' презентует очень интересную модель, не имею право говорить, какую. Она находится в наиболее востребованном на сегодняшний день секторе», – заявил Артамонов.
Вероятно, речь идет о так называемом «народном внедорожнике», появление которого ранее анонсировал руководитель бренда Volkswagen Херберт Дисс. Как ожидается, этой моделью станет кроссовер Tharu, представленный на китайском рынке.
VW Tharu – это, по сути, перелицованный вариант удлиненного Skoda Karoq. Машина по своим габаритам близка к Tiguan: «Тхару» на 33 миллиметра короче, на два миллиметра шире и на 41 миллиметр ниже российской версии кроссовера.
В Китае Tharu предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра, отдача которых составляет 112 и 150 лошадиных сил соответственно. Сочетаться агрегаты будут с механической КПП или «роботом» с двумя сцеплениями.
По предварительной информации, продажи Tharu в Китае начнутся летом. До российского рынка кроссовер доберется не ранее 2020 года. Информации о комплектациях и технической начинке пока нет.