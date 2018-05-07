Стало известно название «народного внедорожника» Volkswagen

Новый компактный кроссовер компании Volkswagen будет носить имя Tharu – в честь народности тхару, проживающей в Индии и Непале. Шпионские фотографии автомобиля, на котором виден шильдик с названием, опубликовало китайское издание Autohome.

Кроссовер Tharu представляет собой серийный вариант концепта Powerful Family SUV, дебютировавшего в марте текущего года. Эту модель руководитель бренда Volkswagen Херберт Дисс «народным внедорожником» («Volks-SUV»): машина займет в линейке место на ступеньку ниже «Тигуана» и будет выпускаться на заводе в Калуге.

Новинка будет построена на модульной платформе MQB. Ее планируется предлагать с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра, которые развивают 116 и 150 лошадиных сил. Агрегаты смогут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

VW Tharu. Фото Autohome

В «Фольксвагене» рассчитывают продавать по всему миру около 400 тысяч Tharu в год. Первыми модель получат китайцы – ее продажи начнутся уже в августе. К 2020 году машина доберется до Мексики, России и Аргентине.

В марте также показали еще одну новинку VW – концептуальный кроссовер Advanced Midsize SUV. Впоследствии этот прототип превратится в серийный вседорожник под названием Tayron. Его будут собирать на заводе FAW-Volkswagen в Китае. Продажи машины в КНР должны начаться во второй половине текущего года. Возможно, машина потом доберется и до рынков Европы и США.